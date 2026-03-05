Tekirdağ'da denizin 7 metre çekilmesiyle 'Kral Yolu' ortaya çıktı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Marmara Denizi'nin yaklaşık 7 metre çekilmesiyle birlikte halk arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalık alanlar yeniden ortaya çıktı.
Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde deniz yaklaşık 7 metre çekildi.
Denizin çekildiği bölgede oluşan kayalıkların üzerine toplanan çok sayıda martı, sığ sularda ve kayalıkların arasında bulunan küçük balıkları avlamaya çalıştı.
Ortaya çıkan güzel manzara sahilde yürüyüş yapan vatandaşların da ilgisini çekti.
Öte yandan denizin çekildiği alan dronla havadan da görüntülendi. Görüntülerde kayalıkların geniş bir alanda ortaya çıktığı görüldü.
Bölgede yaşanan deniz çekilmesinin her yıl bu dönemlerde rüzgar ve gelgit etkisiyle meydana geldiği biliniyor.