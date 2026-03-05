Tekirdağ'da denizin 7 metre çekilmesiyle 'Kral Yolu' ortaya çıktı

Denizin çekildiği bölgede oluşan kayalıkların üzerine toplanan çok sayıda martı, sığ sularda ve kayalıkların arasında bulunan küçük balıkları avlamaya çalıştı.

Ortaya çıkan güzel manzara sahilde yürüyüş yapan vatandaşların da ilgisini çekti.

Öte yandan denizin çekildiği alan dronla havadan da görüntülendi. Görüntülerde kayalıkların geniş bir alanda ortaya çıktığı görüldü.

Bölgede yaşanan deniz çekilmesinin her yıl bu dönemlerde rüzgar ve gelgit etkisiyle meydana geldiği biliniyor.