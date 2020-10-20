Tek gözlü köpekbalığı görenleri hayrete düşürdü!

Okyanuslar, dünya üzerinde en fazla canlıya ev sahipliği yapıyor. Bilim insanları, okyanuslarda yaşayan yüzlerce tür hakkında çok az bilgiye sahip. En garip canlılara ev sahipliği yapan bu denizlerde yeni bir tür daha balıkçıların ağına takıldı. Endonezya'da balıkçıların ağına takılan tek gözlü köpekbalığı görenleri hayretler içinde bırakıyor. İşte o anlar...