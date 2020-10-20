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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Tek gözlü köpekbalığı görenleri hayrete düşürdü! Okyanuslar, dünya üzerinde en fazla canlıya ev sahipliği yapıyor. Bilim insanları, okyanuslarda yaşayan yüzlerce tür hakkında çok az bilgiye sahip. En garip canlılara ev sahipliği yapan bu denizlerde yeni bir tür daha balıkçıların ağına takıldı. Endonezya'da balıkçıların ağına takılan tek gözlü köpekbalığı görenleri hayretler içinde bırakıyor. İşte o anlar... Giriş Tarihi: 20.10.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 10:32
Tek gözlü köpekbalığı görenleri hayrete düşürdü!
Endonezya'nın Maluku bölgesinde balıkçılar, ağlarına takılan köpekbalığının görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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Tek gözlü köpekbalığı görenleri hayrete düşürdü!
Balıkçıların 10 Ekim'de yakaladığı köpekbalığının tek gözlü olduğu ve renginin tamamen beyaz olduğu görüldü.
Tek gözlü köpekbalığı görenleri hayrete düşürdü!
Uzmanlar, köpekbalığının genetik nedenlerle ortaya çıkan 'cyclopia' olarak bilinen tek gözlülük ve albino hastalığı bulunduğunu açıkladı.
Tek gözlü köpekbalığı görenleri hayrete düşürdü!
Dünyada nadir bulunan, gerçekten var olduğuna inanılamayacak kadar ilginç hayvanlar bulunuyor.
İşte o hayvanlardan bazıları... Görüntüsüyle şaşırtan yeşil ağaç kurbağası
Tek gözlü köpekbalığı görenleri hayrete düşürdü!
Pyura Chilensis olarak bilinen ve diğer adı yaşayan kaya olan bu canlı Şili ve Peru kıyılarında görülüyor.