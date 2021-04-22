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Tek bir noktaya bakıyor! İki gündür bir an olsun ayrılmadı
Edirne'de, kendisinden 2 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Abdi Özer için Tunca Nehri'nde arama çalışmaları sürüyor. Bölgede balıkçılık yapan Özer'in beslediği sokak köpeği de aramalar sırasında ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Özer'in, balık tuttuğu bölgede bulunan kulübenin etrafındaki sokak köpeğini sürekli beslediğini belirten Yolüstü Köyü Muhtarı Ahmet Bolu, "Haftanın 5-6 günü sürekli oradaydı. Belki haftada 1 gün uğramazdı. Düzenli olarak oraya gidiyordu ve köpeği de besliyordu." dedi.
Giriş Tarihi: 22.04.2021 14:03Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 14:43
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Tek bir noktaya bakıyor... İki gündür bir an olsun ayrılmadı
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Tek bir noktaya bakıyor... İki gündür bir an olsun ayrılmadı
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Tek bir noktaya bakıyor... İki gündür bir an olsun ayrılmadı
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Tek bir noktaya bakıyor... İki gündür bir an olsun ayrılmadı
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Tek bir noktaya bakıyor... İki gündür bir an olsun ayrılmadı