22 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tek bir noktaya bakıyor! İki gündür bir an olsun ayrılmadı

Tek bir noktaya bakıyor! İki gündür bir an olsun ayrılmadı

Edirne'de, kendisinden 2 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Abdi Özer için Tunca Nehri'nde arama çalışmaları sürüyor. Bölgede balıkçılık yapan Özer'in beslediği sokak köpeği de aramalar sırasında ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Özer'in, balık tuttuğu bölgede bulunan kulübenin etrafındaki sokak köpeğini sürekli beslediğini belirten Yolüstü Köyü Muhtarı Ahmet Bolu, "Haftanın 5-6 günü sürekli oradaydı. Belki haftada 1 gün uğramazdı. Düzenli olarak oraya gidiyordu ve köpeği de besliyordu." dedi.

Giriş Tarihi: 22.04.2021 14:03 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 14:43
  • 1
  • 16
Tek bir noktaya bakıyor... İki gündür bir an olsun ayrılmadı
Tek bir noktaya bakıyor... İki gündür bir an olsun ayrılmadı

Merkeze bağlı Yolüstü köyünde yaşayan Nejat Özer, önceki gün saat 19.00'dan beri haber alamadıkları babası Abdi Özer için İl Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Özer', Tunca Nehri kıyısındaki babasına ait balıkçı teknesinin yerinde olmadığını belirtince bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, dün nehirde zodyak bot ve havadan da dron ile arama çalışması başlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Tek bir noktaya bakıyor... İki gündür bir an olsun ayrılmadı
Tek bir noktaya bakıyor... İki gündür bir an olsun ayrılmadı

Bölgeye Tekirdağ ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar' sevk edildi. Çalışmalar, Özer'in Tunca Nehri'nde ağ kurduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Kurbağa adamların su altında, AFAD ekiplerinin zodyak botla, köylülerin ise kendilerine ait kayıklarla su yüzeyinden yaptığı aramalarda, şu ana kadar sonuç alınamadı.

  • 3
  • 16
Tek bir noktaya bakıyor... İki gündür bir an olsun ayrılmadı
Tek bir noktaya bakıyor... İki gündür bir an olsun ayrılmadı

Çalışmalar sırasında Özer'in her gün beslediği sokak köpeği bölgede bekledi. Ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek, gözünü sudan ayırmadı.

  • 4
  • 16
Tek bir noktaya bakıyor... İki gündür bir an olsun ayrılmadı
Tek bir noktaya bakıyor... İki gündür bir an olsun ayrılmadı

KÖPEĞİ BESLİYORDU

Abdi Özer'in oğlu Necip Özer, babasından salı gününden beri haber alamadıklarını söyledi. Babasının bölgede sürekli balık tuttuğunu, bu sırada da köpeği beslediğini belirten Özer, "Kendisinin burada bir kulübesi vardı. Oraya gelen köpeğe ekmek atıyordu, sürekli besliyordu.

  • 5
  • 16
Tek bir noktaya bakıyor... İki gündür bir an olsun ayrılmadı
Tek bir noktaya bakıyor... İki gündür bir an olsun ayrılmadı

Ondan dolayı ona alışık olan bir köpek. Sürekli onun yanında geziyordu. Herhalde ona çok alıştığı için köpek de arama çalışmalarına katıldı. Su boyunda sürekli koşturdu gün boyu. Gözünü bir an olsun ayırmadı. Köpek insanın en iyi dostu biliyorsunuz. Babam da köydeki evinde başka bir köpek daha bakıyor. Genel olarak hayvanları çok seven birisi. 2 gündür yemini ve suyunu ben veriyorum" dedi.