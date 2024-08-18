18 Ağustos 2024, Pazar
Tek bir hareketle parmağını yok etti! O numaranın sırrı ortaya çıktı: Yıllardır böyle kandırılmışız
Sihirbazlık gösterilerinin vazgeçilmezlerinden biri de el parmakları ile yapılan illüzyonlar... Birçoğumuzun bazı dönemlerde yapmak için heveslendiği numaraların temelinde el çabukluğu var. Peki sihirbazlar gösterilerini nasıl yapıyor? O numaraların arkasında ne var? İşte sihirbazların herkesi kendine hayran bırakan numaralarının sırları...
Giriş Tarihi: 18.08.2024 17:17 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 17:17