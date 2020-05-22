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Tedbirler artırıldı! İstanbul çıkışında 65 yaş üstü trafiği
Tuzla'daki kontrol noktasında özellikle memleketlerine gitmek için izin alarak yola çıkan 65 yaş üstü kişilerin neden olduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor. Polis ekipleri belgeleri olanların şehirden çıkışına izin verirken, belgesi olmayanlar ise geri gönderildi. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
Giriş Tarihi: 22.05.2020 16:38Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 16:41