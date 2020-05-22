Tedbirler artırıldı! İstanbul çıkışında 65 yaş üstü trafiği

65 YAŞ ÜSTÜ 19 BİN 199 KİŞİYE SEYAHAT İZNİ VERİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 itibariyle seyahat izni verilen 65 yaş ve üstü kişi sayısının, 109 bin 116 olduğu bildirildi.