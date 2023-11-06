06 Kasım 2023, Pazartesi
TC kimlik numarasının hayrete düşüren sırrı çözüldü! %90'ınız ilk kez duyacak: Meğer o rakamların her biri...
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Mernis uygulamasıyla birlikte her Türk vatandaşına tahsis edilen özgün bir numaradır. Bu numara, kimlik kartlarında ve diğer resmi belgelerde yer alır ve kişisel verileri tanımlamak için kullanılır. Ancak TC Kimlik Numarası sadece kişilerin kimlik bilgisini temsil etmekle kalmaz, aynı zamanda önemli bir anlamı ve sırrı da içinde barındırır.
Giriş Tarihi: 06.11.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 10:00
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