06 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TC kimlik numarasının hayrete düşüren sırrı çözüldü! %90'ınız ilk kez duyacak: Meğer o rakamların her biri...

TC kimlik numarasının hayrete düşüren sırrı çözüldü! %90'ınız ilk kez duyacak: Meğer o rakamların her biri...

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Mernis uygulamasıyla birlikte her Türk vatandaşına tahsis edilen özgün bir numaradır. Bu numara, kimlik kartlarında ve diğer resmi belgelerde yer alır ve kişisel verileri tanımlamak için kullanılır. Ancak TC Kimlik Numarası sadece kişilerin kimlik bilgisini temsil etmekle kalmaz, aynı zamanda önemli bir anlamı ve sırrı da içinde barındırır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 10:00
  • 1
  • 8
TC kimlik numarasının hayrete düşüren sırrı çözüldü! %90’ınız ilk kez duyacak: Meğer o rakamların her biri...

Yeni çipli kimlik kartları, modern teknolojiyle donatılmış, kişilerin kimlik bilgilerini ve biyometrik verilerini içeren gelişmiş belgelerdir. Bunlar, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını içerir ve sadece bir numara olarak değil, aynı zamanda kişiyle ilgili bazı önemli detayları da içerir. TC Kimlik Numarası sadece bir kimlik numarası olmanın ötesinde, kişinin kimliği ve kökeni hakkında da bazı ipuçları sunar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
TC kimlik numarasının hayrete düşüren sırrı çözüldü! %90’nınız ilk kez duyacak:Meğer o rakamların her biri...

DUYUNCA ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!

TC Kimlik Numarası sadece bir numara olarak görülmekle kalmıyor aynı zamanda kişinin doğum tarihini, cinsiyetini ve hatta vatandaşlık durumunu da içerisinde barındırıyor.

  • 3
  • 8
TC kimlik numarasının hayrete düşüren sırrı çözüldü! %90’nınız ilk kez duyacak:Meğer o rakamların her biri...

TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır.

1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı vermektedir.

  • 4
  • 8
TC kimlik numarasının hayrete düşüren sırrı çözüldü! %90’nınız ilk kez duyacak:Meğer o rakamların her biri...

İşte yeni kimlik kartı özellikleri...

*T.C Kimlik Kartı, en az 10 yıl dayanıklılığa sahip malzemeden üretilmiş olan kart gövdesine sahiptir. T.C. Kimlik Kartı, taklit edilemez olmakla beraber, tahrip ya da tahrif edildiğinde tespit edilmesine imkan veren görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerine sahiptir.

  • 5
  • 8
TC kimlik numarasının hayrete düşüren sırrı çözüldü! %90’nınız ilk kez duyacak:Meğer o rakamların her biri...

*T.C. Kimlik Kartı, taklit edilemez olmakla beraber, tahrip ya da tahrif edildiğinde tespit edilmesine imkan veren görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerine sahiptir.