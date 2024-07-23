T.C. kimlik numarasını böyle ezberleyenler üstün zekaya sahip! Tıkla yeteneğini öğren

Herkesin farklı zeka türlerine sahip olduğu biliniyor. Toplamda 8 farklı zeka türü mevcut ve bu zeka türlerini tanımanın çeşitli yöntemleri bulunuyor. Bunlardan biri de ezberleme şeklimiz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası (TCKN) ezberleme yöntemimiz, zeka türümüz hakkında kesin bir veri sağlamasa da bize bazı ipuçları verebilir. İşte bu konuda bilmeniz gerekenler...