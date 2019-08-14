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TC kimlik numarasındaki büyük sır!

Yeni nesil nüfus cüzdanı yerine geçecek olan çipli kimlik kartlarının dağıtımına tüm hızıyla devam ediliyor. TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altın büyük bir gizem barındırıyor. Birçok kişisel veriyi bünyesinde barındıran yeni çipli kimlik kartlarında büyük bir sır daha var. T.C. Kimlik Numarası aslında her şeyi ortaya koyuyor. İşte kimlik kartlarındaki büyük sır...

Giriş Tarihi: 14.08.2019 07:38 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 11:27
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TC kimlik numarasındaki büyük sır!

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllar sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği Mernis uygulaması ile her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verilmiştir... TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altın büyük bir gizem barındırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TC kimlik numarasındaki büyük sır!

TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır...

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TC kimlik numarasındaki büyük sır!

Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunmaktadır; ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı vermekte...

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TC kimlik numarasındaki büyük sır!

Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı vermektedir.

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TC kimlik numarasındaki büyük sır!

İşte yeni kimlik kartı özellikleri...