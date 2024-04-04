T.C Kimlik Numaranı böyle söylüyorsan zihnin mükemmel seviyede oluyor!

Sosyal medyada dolaşan bir test, T.C. Kimlik numarasını ezberleme biçiminin kişilerin zeka türlerini belirlemede kullanılabileceğini iddia ediyor. Bu test, insanların bu numarayı ezberlerken kullandıkları yöntemleri inceleyerek, mantık, matematiksel zeka, dil yeteneği ve görsel hafıza gibi farklı zeka türlerine işaret edebileceğini iddia ediyor. Bu şekilde, kişilerin hangi zeka alanlarında daha güçlü olduklarını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.