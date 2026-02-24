CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

TBMM'de Ramazan iklimi!  AK Parti Grubu koridoru ışıklarla süslendi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ramazan ayının manevi atmosferi hissedilmeye başlandı. TBMM AK Parti Grubu'nun bulunduğu koridor, ay yıldız motifli ışıklarla süslenirken, girişe "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" yazılı pano yerleştirildi.

TBMM'de Ramazan iklimi!  AK Parti Grubu koridoru ışıklarla süslendi 1

TBMM'de Ramazan ayının gelişi dolayısıyla anlamlı bir hazırlık yapıldı.

TBMM'de Ramazan iklimi!  AK Parti Grubu koridoru ışıklarla süslendi 2

TBMM AK Parti Grubu, Ramazan ayının gelişi nedeniyle bulunduğu koridoru ay yıldız motifli ışıklarla süsledi.

TBMM'de Ramazan iklimi!  AK Parti Grubu koridoru ışıklarla süslendi 3

Grubun girişine "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" yazılı pano yerleştirildi.

TBMM'de Ramazan iklimi!  AK Parti Grubu koridoru ışıklarla süslendi 4

AK Parti Grubu Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu koridorun süslenmesine yardım etti.

TBMM'de Ramazan iklimi!  AK Parti Grubu koridoru ışıklarla süslendi 5
TBMM'de Ramazan iklimi!  AK Parti Grubu koridoru ışıklarla süslendi 6
TBMM'de Ramazan iklimi!  AK Parti Grubu koridoru ışıklarla süslendi 7
TBMM'de Ramazan iklimi!  AK Parti Grubu koridoru ışıklarla süslendi 8
Mobil uygulamalarımızı indirin