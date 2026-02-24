TBMM'de Ramazan iklimi! AK Parti Grubu koridoru ışıklarla süslendi
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ramazan ayının manevi atmosferi hissedilmeye başlandı. TBMM AK Parti Grubu'nun bulunduğu koridor, ay yıldız motifli ışıklarla süslenirken, girişe "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" yazılı pano yerleştirildi.
TBMM'de Ramazan ayının gelişi dolayısıyla anlamlı bir hazırlık yapıldı.
TBMM AK Parti Grubu, Ramazan ayının gelişi nedeniyle bulunduğu koridoru ay yıldız motifli ışıklarla süsledi.
Grubun girişine "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" yazılı pano yerleştirildi.
AK Parti Grubu Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu koridorun süslenmesine yardım etti.