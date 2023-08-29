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Tavuk kümesine girince gözlerine inanamadı 🥚 Günlük yumurtalarının üstünde adı ve soyadının baş harflerini gördü 🐔

Mersin'in Erdemli ilçesinde günlük yumurtalarını toplamak için tavuk kümesine giren kişi gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Yumurtalarda gariplik olduğunu fark eden kişi, yumurtayı eline aldığında adı ve soyadının baş harflerinin yazılı olduğunu öne sürdü.

Giriş Tarihi: 29.08.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 10:42
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Tavuk kümesine girince gözlerine inanamadı 🥚 Günlük yumurtalarının üstünde adı ve soyadının baş harflerini gördü 🐔

Kösbucağı köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Gezer, her zaman ki gibi kümesten yumurta almaya gittiğini, folluktan ilk yumurtayı aldığında, yumurtanın üzerinde kendi adının da baş harfi olan 'C' harfinin yazılı olduğunu ileri sürdü.

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Tavuk kümesine girince gözlerine inanamadı 🥚 Günlük yumurtalarının üstünde adı ve soyadının baş harflerini gördü 🐔

Gezer, ardından ikinci yumurtaya uzandığında, o yumurtada da soyadının ilk harfi olan 'G' harfinin yazılı olduğunu iddia ederek, "Yaşadıklarıma inanamıyorum. Hemen komşularına koşup durumu anlattım. Meraklı komşuları 'G' yazılı yumurtayı biraz çatlatsa da o yaşadığım şaşkınlığı bir türlü üzerinden atamıyorum. Adımın yazılı olduğu yumurtaların sahibi olduğumu düşündüğüm kınalı adlı tavuğuna ise gözüm gibi bakıyorum" diye konuştu.

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Tavuk kümesine girince gözlerine inanamadı 🥚 Günlük yumurtalarının üstünde adı ve soyadının baş harflerini gördü 🐔

"26 yıldır tavuk besliyorum ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" diyen Gezer, "Bana çok ilginç geldi, dikkatimi çekti. İsmimin baş harfleri yazıyor yumurtada ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bir dane yumurtayı aldım 'C' harfini, diğerinde de 'G' harfini gördüm. Sürpriz oldu bana" diye konuştu.

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Tavuk kümesine girince gözlerine inanamadı 🥚 Günlük yumurtalarının üstünde adı ve soyadının baş harflerini gördü 🐔


Gezer adını yumurtaya yazan tavuğunu bol bol yemle ödüllendirdiğini söyledi.

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Tavuk kümesine girince gözlerine inanamadı 🥚 Günlük yumurtalarının üstünde adı ve soyadının baş harflerini gördü 🐔

Komşuları ise Cennet Gezer'in yumurtaları kendilerine heyecanla gösterdiğini, kendilerinin de böyle bir şeyi hiç görmediklerini belirtti.