HaberlerGaleriTavuk kümesine girince gözlerine inanamadı 🥚 Günlük yumurtalarının üstünde adı ve soyadının baş harflerini gördü 🐔
Tavuk kümesine girince gözlerine inanamadı 🥚 Günlük yumurtalarının üstünde adı ve soyadının baş harflerini gördü 🐔
Mersin'in Erdemli ilçesinde günlük yumurtalarını toplamak için tavuk kümesine giren kişi gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Yumurtalarda gariplik olduğunu fark eden kişi, yumurtayı eline aldığında adı ve soyadının baş harflerinin yazılı olduğunu öne sürdü.
Giriş Tarihi: 29.08.2023 10:41Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 10:42