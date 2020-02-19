Tavşan yuvasından öyle bir şey çıktı ki! Hayran kaldılar...

Ormanda yürüyüş yapan bir kişi tavşan yuvası gibi görünen yeri incelediğinde gözlerine inanamadı. Tavşan yuvası gibi görünen yer herkesi çok şaşırttı. Uzun ve ince bir delikten sürünerek girilen bu mağara aslında birer şahaser. İngiltere'de yer alan bu mağaranın fotoğraflarını Michael Scott tarafından çekilmiş.

Giriş Tarihi: 19.02.2020 08:28 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 08:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





