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Tavşan yuvasından öyle bir şey çıktı ki! Hayran kaldılar...

Ormanda yürüyüş yapan bir kişi tavşan yuvası gibi görünen yeri incelediğinde gözlerine inanamadı. Tavşan yuvası gibi görünen yer herkesi çok şaşırttı. Uzun ve ince bir delikten sürünerek girilen bu mağara aslında birer şahaser. İngiltere'de yer alan bu mağaranın fotoğraflarını Michael Scott tarafından çekilmiş.

Giriş Tarihi: 19.02.2020 08:28 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 08:32
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Tavşan yuvasından öyle bir şey çıktı ki! Hayran kaldılar...
Tavşan yuvasından öyle bir şey çıktı ki! Hayran kaldılar...

İngiltere Shropshire'dakİ tavşan yuvası sanılan çukur, Caynton Mağaraları'na uzanan yol çıktı.

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Tavşan yuvasından öyle bir şey çıktı ki! Hayran kaldılar...
Tavşan yuvasından öyle bir şey çıktı ki! Hayran kaldılar...

Minik bir tavşan deliği gibi görünen delik, aslında beklenmedik bir manzaraya açılan kapı.

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Tavşan yuvasından öyle bir şey çıktı ki! Hayran kaldılar...
Tavşan yuvasından öyle bir şey çıktı ki! Hayran kaldılar...

İngiltere Shropshire'da yer alan bu antik yer, gücünü ve servetini Haçlı Seferleri'nde savaşarak elde etmiş, korkulan Katolik askeri birlik tapınak şövalyelerine ait.

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Tavşan yuvasından öyle bir şey çıktı ki! Hayran kaldılar...
Tavşan yuvasından öyle bir şey çıktı ki! Hayran kaldılar...

Daha sonra mağaralar Kelt rahipleri, Paganlar ve azınlıktaki diğer dini inanışlara mensup kişiler tarafından da güvenli ayin yapmak için kullanılmıştı.

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Tavşan yuvasından öyle bir şey çıktı ki! Hayran kaldılar...
Tavşan yuvasından öyle bir şey çıktı ki! Hayran kaldılar...

2012 yılında ise mağaralar, ziyarete gelen kişilerden rahatsız olan toprak sahipleri tarafından kapatıldı. Ta ki bir fotoğrafçı görüntülemeyi başarana kadar.