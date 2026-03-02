CANLI YAYIN
Taşkın sonrası Venedik'i aratmayan manzara: Bu mahalleye bir tek ulaşım yolu var

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Aydın'da nehirlerin taşmasıyla sular altında kalan Kalcık Mahallesi adeta Venedik manzaralarını aratmıyor. Sokakların göle döndüğü, ulaşımın sadece kayık ve traktörlerle sağlanabildiği mahallede köylüler yaşam mücadelesi verirken, tarihi Osmanlı mezar taşları da taşkından nasibini almış durumda.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası sınırlarında yer alan Kalcık Mahallesi, Sarıçay ve Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla bir kez daha sular altında kaldı. Her yıl benzer manzaraların yaşandığı mahallede sokaklar adeta nehre dönüşürken, günlük hayat suyun ritmine göre şekillenir hale geldi.

TEK ULAŞIM KAYIKLAR

Taşkın sularıyla kuşatılan Kalcık'ta yaya olarak hareket etmek imkansız hale gelirken, mahalle içindeki tek ulaşım yolu kayıklar ve yüksek traktörler oldu. Bölgede kayıklar, hayvanlara yem taşımak, temel ihtiyaçları karşılamak ve komşular arası ulaşımı sağlamak amacıyla hayati bir rol üstleniyor.

TARİH DE SULAR ALTINDA

Taşkınların sadece bugünü değil, geçmişi de tehdit ettiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, durumun vehametini şu sözlerle aktardı: "Taşkın sularıyla çevrilen Kalcık adeta gondolların dolaştığı Venedik'i andırıyor. Ancak burada romantik bir manzara değil, yaşamın suya teslim olduğu zorlu bir tablo var. Köy mezarlığında yer alan taş işçiliği ve süslemeleriyle Osmanlı döneminin kültürel belleğini yansıtan tarihi mezar taşları her taşkında su altında kalarak tahrip oluyor."

AFETİN ORTASINDA BİR KUŞ CENNETİ

Haberin bir diğer çarpıcı yanı ise doğanın bu felaketi bir fırsata çevirmesi oldu. Taşkın sularıyla dolan tarlalar, yüzlerce flamingoya ev sahipliği yaparak mahalleyi adeta bir kuş cennetine dönüştürdü.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Kalcık Mahallesi neden sürekli sular altında kalıyor? Büyük Menderes ve Sarıçay nehirlerinin taşkın yataklarının daraltılması ve suyun akış rejimine yapılan yanlış müdahaleler her yoğun yağış sonrası mahallenin sular altında kalmasına sebebiyet veriyor.

2. Mahallede ulaşım nasıl sağlanıyor? Yaya ve otomobil trafiğine tamamen kapanan sokaklarda ulaşım, hayvanlara yem taşımaktan temel ihtiyaçlara kadar her alanda kayıklar ve yüksek traktörler aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

3. Taşkınlar tarihi eserlere zarar veriyor mu? Evet, mahalle mezarlığında bulunan Osmanlı dönemine ait sanat değeri yüksek mezar taşları ve kitabeler her taşkın döneminde su altında kalarak ciddi bir kültürel kayıp riskiyle karşı karşıya kalıyor.

4. Taşkının doğaya bir faydası var mı? Sular altında kalan tarlalar yüzlerce flamingo ve sucul canlı için geçici bir beslenme alanı ve kuş cenneti oluşturarak bölge ekosisteme katkı sağlıyor.

