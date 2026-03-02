Taşkın sonrası Venedik'i aratmayan manzara: Bu mahalleye bir tek ulaşım yolu var

Aydın'da nehirlerin taşmasıyla sular altında kalan Kalcık Mahallesi adeta Venedik manzaralarını aratmıyor. Sokakların göle döndüğü, ulaşımın sadece kayık ve traktörlerle sağlanabildiği mahallede köylüler yaşam mücadelesi verirken, tarihi Osmanlı mezar taşları da taşkından nasibini almış durumda.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası sınırlarında yer alan Kalcık Mahallesi, Sarıçay ve Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla bir kez daha sular altında kaldı. Her yıl benzer manzaraların yaşandığı mahallede sokaklar adeta nehre dönüşürken, günlük hayat suyun ritmine göre şekillenir hale geldi.

TEK ULAŞIM KAYIKLAR Taşkın sularıyla kuşatılan Kalcık'ta yaya olarak hareket etmek imkansız hale gelirken, mahalle içindeki tek ulaşım yolu kayıklar ve yüksek traktörler oldu. Bölgede kayıklar, hayvanlara yem taşımak, temel ihtiyaçları karşılamak ve komşular arası ulaşımı sağlamak amacıyla hayati bir rol üstleniyor.

TARİH DE SULAR ALTINDA Taşkınların sadece bugünü değil, geçmişi de tehdit ettiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, durumun vehametini şu sözlerle aktardı: "Taşkın sularıyla çevrilen Kalcık adeta gondolların dolaştığı Venedik'i andırıyor. Ancak burada romantik bir manzara değil, yaşamın suya teslim olduğu zorlu bir tablo var. Köy mezarlığında yer alan taş işçiliği ve süslemeleriyle Osmanlı döneminin kültürel belleğini yansıtan tarihi mezar taşları her taşkında su altında kalarak tahrip oluyor."

AFETİN ORTASINDA BİR KUŞ CENNETİ Haberin bir diğer çarpıcı yanı ise doğanın bu felaketi bir fırsata çevirmesi oldu. Taşkın sularıyla dolan tarlalar, yüzlerce flamingoya ev sahipliği yaparak mahalleyi adeta bir kuş cennetine dönüştürdü.