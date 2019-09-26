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Taş üstünde taş kalmayacak! Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri tedirginlik yarattı
Son zamanlarda artan deprem haberleriyle tedirgin olan vatandaşlar dünya tarihinde birçok olayı önceden tahmin eden Baba Vanga'nın Türkiye kehanetlerini araştırmaya başladı. Kendi ölümü dahil tarihe damga vuran pek çok olayı bilen Baba Vanga'nın Türkiye ile ilgili kehanetleri ise kan dondurdu. Dünyanın geleceği hakkında pek çok şeyi bilen bir kadın 'Baba Vanga' Bulgaristan'da sıradan bir insan iken, tutturduğu kehanetleriyle tüm dünyanın gözünü üzerine çeken Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri, bu yılın bizler için pek huzurlu geçmeyeceğini gösteriyor gibi. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Baba Vanga'nın 2018 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. Peki Baba Vanga'nın 2019 Türkiye kehanetleri neler? İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı.
Giriş Tarihi: 26.09.2019 22:25 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 22:29
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