Tarladaki ürünleri tek tek söküyorlar! Uzman isim uyardı: Sıkıntı yaşarız

'ÇAY KANUNU BEKLENTİSİ VAR'

Çay kanununun çıkarılması gerektiğini söyleyen Karamehmetoğlu, "Üreticilerimizin çay kanunu ile ilgili beklentisi var. Sadece vatandaş açısından değil, özel sektör ve devlet açısından da iyi niyetle bir masanın etrafında oturup bu işi çözmemiz gerektiği kanaatindeyim. Üniversitemiz çay kanunu ile ilgili gerekli çalışmayı tamamladı ve bakanlığa teslim etti. İnşallah bu çay kanunu da önümüzdeki sezona yetişir diye ümit ediyorum. Siyaset kurumu bunu çözecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.