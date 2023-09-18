HaberlerGaleriTarihi yapı alevlere teslim olmuştu! Flaş açıklama: Kapalıçarşı'da hasar var mı?
Tarihi yapı alevlere teslim olmuştu! Flaş açıklama: Kapalıçarşı'da hasar var mı?
16 Eylül Cumartesi akşamı Kapalıçarşı'da çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, tarihi yapıda herhangi bir zarar oluşmadığını belirterek, "2 bin 486 mağaza, 18 han beraber 3 bin 500 mağazanın olduğu geniş bir alanda 2 tane mağazada bu iş oluyor, bitiyor. İtfaiye anında gelip söndürüyor." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 18.09.2023 16:26Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 16:29