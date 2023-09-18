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Tarihi yapı alevlere teslim olmuştu! Flaş açıklama: Kapalıçarşı'da hasar var mı?

16 Eylül Cumartesi akşamı Kapalıçarşı'da çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, tarihi yapıda herhangi bir zarar oluşmadığını belirterek, "2 bin 486 mağaza, 18 han beraber 3 bin 500 mağazanın olduğu geniş bir alanda 2 tane mağazada bu iş oluyor, bitiyor. İtfaiye anında gelip söndürüyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.09.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 16:29
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Tarihi yapı alevlere teslim olmuştu! Flaş açıklama: Kapalı Çarşı’da hasar var mı?

Fatih'de bulunan Kapalıçarşı'da geçen Cumartesi akşamı saat 22.30 sıralarında, Örücüler kapısı girişi, Astarcı Han'ın 3. katında bulunan iş yerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

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Tarihi yapı alevlere teslim olmuştu! Flaş açıklama: Kapalı Çarşı’da hasar var mı?

İstanbul Valisi Davut Gül, yangının çıktığı noktayı inceleyerek açıklamalarda bulunmuştu. Yangının verdiği hasar, gündüz vakti görüntülendi. Süs eşyası ve çanta üretimi yapan dükkanda çıkan yangın hasara neden oldu. Dükkanın odalarında bulunan eşyaların büyük bir bölümünün kül olduğu görüldü.

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Tarihi yapı alevlere teslim olmuştu! Flaş açıklama: Kapalı Çarşı’da hasar var mı?

İki dükkanın zarar gördüğü yangında can kaybının olmaması işletme sahiplerinin tesellisi oldu. Dükkan sahipleri yangının çıkış nedenini bilmediklerini, yetkililerden gelecek raporla birlikte kesin nedenin belli olacağını söylediler. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yangının çıktığı noktada incelemelerde bulunarak açıklama yaptı.

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Tarihi yapı alevlere teslim olmuştu! Flaş açıklama: Kapalı Çarşı’da hasar var mı?

"25 TANE SU SAĞLAYICI HİDRANTLARI KAPALIÇARŞI'YA YERLEŞTİRİLDİ"

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye raporuyla ortaya çıkacağını belirterek, "Burada Astarcı Han'ın 3. katında bir dükkanın içerisinde bir muhtemelen şu odada başlayan bir yangın etrafa yayılıyor.

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Tarihi yapı alevlere teslim olmuştu! Flaş açıklama: Kapalı Çarşı’da hasar var mı?

Fakat burada bir 2 dükkan bundan zarar görüyor. Kapalıçarşı'da 2 bin 486 mağaza, 18 han beraber 3 bin 500 mağazanın olduğu geniş bir alanda 2 tane mağazada bu iş oluyor, bitiyor. İtfaiye anında gelip söndürüyor ve olay bitiyor. Tabii burası Kapalı Çarşı olduğu için 562 yıllık bir yer.