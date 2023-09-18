Tarihi yapı alevlere teslim olmuştu! Flaş açıklama: Kapalıçarşı'da hasar var mı?

Fakat burada bir 2 dükkan bundan zarar görüyor. Kapalıçarşı'da 2 bin 486 mağaza, 18 han beraber 3 bin 500 mağazanın olduğu geniş bir alanda 2 tane mağazada bu iş oluyor, bitiyor. İtfaiye anında gelip söndürüyor ve olay bitiyor. Tabii burası Kapalı Çarşı olduğu için 562 yıllık bir yer.