Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Bazı fotoğraflar tarihe tanıklık etme özelliği taşır. İşte onlardan bazıları... Kurt Cobain ve kedisi. Kullanıldığı halde patlamamış bir top mermisini kontrol eden bir İngiliz askeri, Belçika, 1917 Renklendirilmiş haliyle, büyük bir patlama gerçekleştiren Vesuvius Yanardağı'nın lavlarında ekmek kızartmaya çalışan ABD askerlerinin verdikleri poz, 18 Mart 1944. ABD askerileri tarafından düşürülmüş, Japon ordusuna ait 4 motorlu keşif, kargo ve bombardıman görevlerini icra edebilen deniz uçağı, 24 ekim 1943 Bosnalı bir kadın, savaş sırasında hayatını kaybetmiş ve toplu mezara gömülmüş oğlunun kalıntıları üzerine yas tutarken, 1992. Her ateşlendiğinde fotoğraf çekme özelliğine sahip olan bir silah, 1938. Fotoğrafçı Willy Georg'un Varşova gettosundanbir fotoğraf...