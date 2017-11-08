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Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Bazı fotoğraflar tarihe tanıklık etme özelliği taşır. İşte onlardan bazıları...

Giriş Tarihi: 08.11.2017 07:56 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 10:04
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Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Kurt Cobain ve kedisi.

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Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Kullanıldığı halde patlamamış bir top mermisini kontrol eden bir İngiliz askeri, Belçika, 1917

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Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Renklendirilmiş haliyle, büyük bir patlama gerçekleştiren Vesuvius Yanardağı'nın lavlarında ekmek kızartmaya çalışan ABD askerlerinin verdikleri poz, 18 Mart 1944.

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Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

ABD askerileri tarafından düşürülmüş, Japon ordusuna ait 4 motorlu keşif, kargo ve bombardıman görevlerini icra edebilen deniz uçağı, 24 ekim 1943

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Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Bosnalı bir kadın, savaş sırasında hayatını kaybetmiş ve toplu mezara gömülmüş oğlunun kalıntıları üzerine yas tutarken, 1992.