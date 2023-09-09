09 Eylül 2023, Cumartesi
Tarihe damgasını vurmuş liderlerin daha önce görmediğiniz büyük değişimi şaşkına uğrattı! İşte herkesin dilinden düşürmediği liderlerin gençlik fotoğrafları
Tarihe damgasını vurmuş liderlerin gençlik fotoğrafları, günümüze gelindiğinde o yaşanılan süreci gözler önüne sermeye yetiyor. İşte 2. Abdülhamid'den Adnan Menderes'e, Turgut Özal'dan Enver Paşaya, Sultan Vahdettin'den Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tarihin öne çıkmış liderlerinin genlik fotoğrafları ve o büyük değişimleri
Giriş Tarihi: 09.09.2023 18:18 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023 18:18
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