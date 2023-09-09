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Tarihe damgasını vurmuş liderlerin daha önce görmediğiniz büyük değişimi şaşkına uğrattı! İşte herkesin dilinden düşürmediği liderlerin gençlik fotoğrafları

Tarihe damgasını vurmuş liderlerin gençlik fotoğrafları, günümüze gelindiğinde o yaşanılan süreci gözler önüne sermeye yetiyor. İşte 2. Abdülhamid'den Adnan Menderes'e, Turgut Özal'dan Enver Paşaya, Sultan Vahdettin'den Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tarihin öne çıkmış liderlerinin genlik fotoğrafları ve o büyük değişimleri

Giriş Tarihi: 09.09.2023 18:18 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023 18:18
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Tarihe damgasını vurmuş liderlerin daha önce görmediğiniz büyük değişimi şaşkına uğrattı! İşte herkesin dilinden düşürmediği liderlerin gençlik fotoğrafları

Tarihin öne çıkmış liderlerinin gençlik fotoğrafları, görenleri şaşkına uğratıyor. Karşılaşılan görüntüler, kimi liderin gençlik yıllarında hangi mesleği icra ettiğini gözler önüne sererken kimi liderin hayatında yaşadığı o büyük değişimi ortaya koyuyor. Tarihine ışık tutan ve bir belge niteliği taşıyan o fotoğrafları günümüzde görenler ise geçmişin izleri ile yeniden karşılaşıyor. İşte herkesin dilinden düşürmediği ve tarihe damga vurmuş o liderlerin hiç görmediğiniz gençlik fotoğrafları…

BİR ZAMANLAR TARİHE DAMGASINI VURMUŞ LİDERLERİN MERAK EDİLEN GÖRÜNTÜLERİ

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarihe damgasını vurmuş liderlerin daha önce görmediğiniz büyük değişimi şaşkına uğrattı! İşte herkesin dilinden düşürmediği liderlerin gençlik fotoğrafları

Enver Paşa

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Tarihe damgasını vurmuş liderlerin daha önce görmediğiniz büyük değişimi şaşkına uğrattı! İşte herkesin dilinden düşürmediği liderlerin gençlik fotoğrafları

Mustafa Kemal Atatürk

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Tarihe damgasını vurmuş liderlerin daha önce görmediğiniz büyük değişimi şaşkına uğrattı! İşte herkesin dilinden düşürmediği liderlerin gençlik fotoğrafları

Sultan Vahdettin

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Tarihe damgasını vurmuş liderlerin daha önce görmediğiniz büyük değişimi şaşkına uğrattı! İşte herkesin dilinden düşürmediği liderlerin gençlik fotoğrafları

Sultan Vahdettin