Tarihe büyük saygısızlık! Sakarya Meydan Muharebesi'nin yazışmalarını satacaklardı

İstanbul'un 4 ayrı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen fermanlar ve mühürler ile Sakarya Meydan Muharebesi sırasındaki yazışmaların da yer aldığı toplam 762 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 27.01.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 14:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL