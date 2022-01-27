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Tarihe büyük saygısızlık! Sakarya Meydan Muharebesi'nin yazışmalarını satacaklardı

İstanbul'un 4 ayrı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen fermanlar ve mühürler ile Sakarya Meydan Muharebesi sırasındaki yazışmaların da yer aldığı toplam 762 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 27.01.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 14:43
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Tarihe büyük saygısızlık! Sakarya Meydan Muharebesi’nin yazışmalarını satacaklardı
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler, Şişli, Üsküdar ve Kadıköy'de 3 farklı "Tarihi Eser" operasyonu düzenledi. 7 şüpheli yakalandı.
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Tarihe büyük saygısızlık! Sakarya Meydan Muharebesi’nin yazışmalarını satacaklardı
Yapılan aramalarda 388 adet Helenistik Dönem, Roma-Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı Dönemi'ne ait İmparator Portreleri, bronz ve gümüş sikkeler, 2. Beyazıt Dönemi'ne ait Şaşmir Kılıç, mühürler, şamdanlar, belgeler, altın varaklı hat levhalar ve fermanlar ele geçirildi. Toplamda 762 adet tarihi esere el konuldu.
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Tarihe büyük saygısızlık! Sakarya Meydan Muharebesi’nin yazışmalarını satacaklardı
İstanbul Polisi bir operasyonu; Sakarya Meydan Muharebesi'nde (Kurtuluş Savaşı) komutanların arasında cepheden alaya yapılan, savaşın durumu ve askerlerin durumlarıyla ilgili stratejik yazışmaların yapıldığı 175 belgenin Şişli İlçesi'ne bağlı Nişantaşı'nda bir müzayedeye çıkarılarak satılacağını tespit etmesi üzerine düzenledi.
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Tarihe büyük saygısızlık! Sakarya Meydan Muharebesi’nin yazışmalarını satacaklardı
Ele geçirilen yazışmalarda; savaş taktiklerinin, komutanların imzalı yazılarının ve savaşla ilgili durumların anlatıldığı ifade edildi. Yazışmaların ilgili müzelere gönderilerek detaylı bir şekilde inceleneceği ifade edildi.
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Tarihe büyük saygısızlık! Sakarya Meydan Muharebesi’nin yazışmalarını satacaklardı