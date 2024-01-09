09 Ocak 2024, Salı
Tarih verildi önleminizi alın! 10-11-12-13 Ocak tarihleri sadece başlangıç olacak! 81 ilin tamamında...
Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu duruma dikkat çekerek İstanbul, İzmir dahil 18 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Sıcaklıkların düşeceği, rüzgarın etkili olacağı ve buzlanma riskinin artacağı belirtilen uyarı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.
Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:02
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13