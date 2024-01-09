Tarih verildi önleminizi alın! 10-11-12-13 Ocak tarihleri sadece başlangıç olacak! 81 ilin tamamında...

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün salı, Ülkede yağış var. Sıcaklıklar batı ve iç bölgelerde 8-12 derece azalacak. Rüzgar Marmara ve kuzey Ege de Poyraz dan kuvvetli zamanla fırtına hızında esecek. Yağışlar Gündüz, Muğla Çanakkale, İzmir ve Manisa Balıkesir Aydın İsparta Antalya da kuvvetli yağmur şeklinde.

Bugün Trakya Güney Marmara, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da KKY ve KAR şeklinde, Akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle Manisa, Balıkesir'in yüksek kesimlerinde Çanakkale'de KKY ve KAR kuvvetli

Bugün Salı Kar İstanbul'un kapısına kadar gelecek ama içeri girmeyecek gibi. İstanbul'un Avrupa yakasının Batısında KKY ve yükseklerde Kar görülebilir sıcaklık 7 C.

Kar Tekirdağ Kırklareli'ne kadar geliyor. Ankara'da akşam kar yağışı olur gündüz 8 C. İzmir kuvvetli yağmurlu 12 C.

