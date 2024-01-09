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Tarih verildi önleminizi alın! 10-11-12-13 Ocak tarihleri sadece başlangıç olacak! 81 ilin tamamında...

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu duruma dikkat çekerek İstanbul, İzmir dahil 18 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Sıcaklıkların düşeceği, rüzgarın etkili olacağı ve buzlanma riskinin artacağı belirtilen uyarı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:02
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Tarih verildi önleminizi alın! 10-11-12-13 Ocak tarihleri sadece başlangıç olacak! 81 ilin tamamında...

Türkiye, soğuk havanın etkisini hissetmeye başlıyor. Özellikle Çarşamba günü, ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi ve karla karışık yağışın etkili olması bekleniyor. Bu durum, özellikle iç kesimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde kışın etkisinin daha belirgin hale gelmesine neden olacak. Vatandaşlar, hava durumu değişikliklerine karşı dikkatli olmalı, gerekli tedbirleri alarak bu soğuk günlerde kendilerini korumalıdır. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih verildi önleminizi alın! 10-11-12-13 Ocak tarihleri sadece başlangıç olacak! 81 ilin tamamında...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 24 saat içerisinde Türkiye genelinde parçalı çok bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın batısı ve Güney Marmara'da, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

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Tarih verildi önleminizi alın! 10-11-12-13 Ocak tarihleri sadece başlangıç olacak! 81 ilin tamamında...

Hava sıcaklıklarıyla ilgili olarak ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, özellikle batı ve iç kesimlerde hissedilir miktarda (6-12 derece) azalması bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği, Marmara ve zamanla Kuzey Ege'de ise kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Tarih verildi önleminizi alın! 10-11-12-13 Ocak tarihleri sadece başlangıç olacak! 81 ilin tamamında...

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün salı, Ülkede yağış var. Sıcaklıklar batı ve iç bölgelerde 8-12 derece azalacak. Rüzgar Marmara ve kuzey Ege de Poyraz dan kuvvetli zamanla fırtına hızında esecek. Yağışlar Gündüz, Muğla Çanakkale, İzmir ve Manisa Balıkesir Aydın İsparta Antalya da kuvvetli yağmur şeklinde.

Bugün Trakya Güney Marmara, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da KKY ve KAR şeklinde, Akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle Manisa, Balıkesir'in yüksek kesimlerinde Çanakkale'de KKY ve KAR kuvvetli

Bugün Salı Kar İstanbul'un kapısına kadar gelecek ama içeri girmeyecek gibi. İstanbul'un Avrupa yakasının Batısında KKY ve yükseklerde Kar görülebilir sıcaklık 7 C.

Kar Tekirdağ Kırklareli'ne kadar geliyor. Ankara'da akşam kar yağışı olur gündüz 8 C. İzmir kuvvetli yağmurlu 12 C.

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Tarih verildi önleminizi alın! 10-11-12-13 Ocak tarihleri sadece başlangıç olacak! 81 ilin tamamında...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da bugün kar yok. Kar olasılığı cumartesi günü daha yüksek sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşüyor. Batı Karadeniz ve Marmara'nın Kuzey ve doğusunda kuvvetli olmasa da kar görülebilir. Takip edeceğiz."