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Tarih belli oldu! Koronavirüs nedeniyle açığa alınan bilet iadeleri ödenmeye başlıyor
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin hemen ardından şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları seferlerini gerçekleştirememişti. Bu nedenle yolcuların bilet iadelerinin ne zaman yapılacağı büyük merak konusuydu. Türkiye'nin büyük otobüs firmalarından bir tanesi bilet ücreti iadesini 15 Haziran'dan itibaren ödeyeceğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 12.06.2020 10:43Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 10:45