Tarih belli oldu! Koronavirüs nedeniyle açığa alınan bilet iadeleri ödenmeye başlıyor

"FARK ÜCRETİ ÖDENECEK"

Milliyet'te yer alan habere göre, otobüs bileti ücret iadeleri hakkında açıklamalarda bulunan Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Corona virüs öncesi Ankara- İstanbul bilet ücreti ile şimdiki Ankara- İstanbul bilet ücreti arasında ister istemez bir fark oluştu.Bu nedenle bileti iptal olan kişi şimdi aynı yere tekrar seyahat etmek isterse otobüs firmasına bir fark ödemek durumunda kalacak. Çünkü o dönemdeki şartlar ile bu dönemdeki şartlar çok farklı." dedi.