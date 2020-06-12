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Tarih belli oldu! Koronavirüs nedeniyle açığa alınan bilet iadeleri ödenmeye başlıyor

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin hemen ardından şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları seferlerini gerçekleştirememişti. Bu nedenle yolcuların bilet iadelerinin ne zaman yapılacağı büyük merak konusuydu. Türkiye'nin büyük otobüs firmalarından bir tanesi bilet ücreti iadesini 15 Haziran'dan itibaren ödeyeceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 12.06.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 10:45
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Tarih belli oldu! Koronavirüs nedeniyle açığa alınan bilet iadeleri ödenmeye başlıyor GALERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye'de ilk corona virüs vakası 11 Mart tarihinde görülmüş ve bu tarihten sonra vatandaşın sağlığı için peyderpey birçok kısıtlama getirilmişti. Bu kısıtlamalardan bir tanesi de şehirler arası otobüs yolculuğu...

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Tarih belli oldu! Koronavirüs nedeniyle açığa alınan bilet iadeleri ödenmeye başlıyor

Birçok yolcunun bu dönemde ya bileti iptal edilmiş yada askıya alınmıştı. Şimdi bazı firmalar iptal olan bilet iadelerine 15 Haziran itibarıyla başlıyor.

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Tarih belli oldu! Koronavirüs nedeniyle açığa alınan bilet iadeleri ödenmeye başlıyor

Peki bu iadeler nasıl yapılacak? Daha önce ucuza alınan bilet ile şimdi aynı yere seyahat etmek isteyen kişi fark ücreti ödeyecek mi? İşte cevabı...

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Tarih belli oldu! Koronavirüs nedeniyle açığa alınan bilet iadeleri ödenmeye başlıyor

"FARK ÜCRETİ ÖDENECEK"
Milliyet'te yer alan habere göre, otobüs bileti ücret iadeleri hakkında açıklamalarda bulunan Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Corona virüs öncesi Ankara- İstanbul bilet ücreti ile şimdiki Ankara- İstanbul bilet ücreti arasında ister istemez bir fark oluştu.Bu nedenle bileti iptal olan kişi şimdi aynı yere tekrar seyahat etmek isterse otobüs firmasına bir fark ödemek durumunda kalacak. Çünkü o dönemdeki şartlar ile bu dönemdeki şartlar çok farklı." dedi.

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Tarih belli oldu! Koronavirüs nedeniyle açığa alınan bilet iadeleri ödenmeye başlıyor

"ESKİDEN TAM KAPASİTE YOLCULUK YAPILIYORDU"
Eskiden tam kapasite yolculuk yaptıklarını belirten Yıldırım, "Şu an corona virüs nedeniyle tam kapasite seyahat edemiyoruz.Bu nedenle ister istemez bir fiyat farkı oluşuyor. Vatandaşlarımızda bunun farkında" dedi.