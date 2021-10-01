Tapu mağdurları dikkat! Mahkemeden emsal karar
Ödemesini yaptığı halde tapusunu almayan kişinin açtığı davada Tüketici mahkemesi önemli bir karar verdi. Mahkeme, tapu üzerindeki 30 milyon liralık banka ipoteğini kaldırdı. Müteahhit adına olan tapunun da tüketici adına tescil edilmesi yönünde karar verdi.
Giriş Tarihi: 01.10.2021
14:11
Sanayici Ferhat Nas, Kadıköy Fikirtepe'de bir daire almaya karar verdi. Nas, yaptığı araştırma sonrası, konut sektörünün önde gelen bir firmasının yeni başlanacak projesinde karar kıldı. Taraflar, Ocak 2015'te, 950 bin liralık bedel üzerinde anlaştı.
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Nas ödemelerini zamanında yaptı ve 'borcu yoktur' yazısı aldı. Şubat 2017'ye gelindiğinde proje tamamlandı; Nas da dairesini teslim aldı. Daire, Nas'a teslim edilmesine karşın Tapu devri yapılmadı. Nas, tapuda, bir katılım bankasının ipoteğinin olduğunu görünce, "İpoteği kaldırın tapuyu o şekli ile adıma alayım" dedi.
Müteahhit firma ile Nas arasında yapılan bir dizi görüşmeye rağmen, tapudaki Ipotek sorunu çözülemedi. Dolayısı ile Nas da, tapusunu alamadı.Nas, dava açma yoluna gitmeden önce firmaya ihtarname gönderdi.
TEDBİR TALEP ETTİ Ancak olumlu bir gelişme olmadı. Bu kez Nas, İstanbul Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde Nas'ın üç temel talebi yer aldı. Nas, ilk olarak tapunun üzerine tedbir konulmasını istedi. Nas, dava dilekçesinin devamında, dairenin üzerindeki ipoteğin kaldırılıp kendi adına tescil edilmesi yönünde karar verilmesini istedi.
SONUCUNA KATLANSIN Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; hem müteahhit firma hem katılım bankası davalı konumda yer aldı. Banka adına dava dosyasına sunulan savunma dilekçesinde özetle, "Davacı (Ferhat Nas), satış vaadi sözleşmesini tapuya şerh ettirmemiş. Fahiş bir hata yapan davacı, sonucuna da katlanmak zorunda. Müvekkil banka, iyi niyetli üçüncü kişi konumunda. Banka ile firma arasında, genel kredi sözleşmesi var. Verilen krediye karşılık, tapuya ipotek konuldu. Bu işlem yapıldığında da tapuda herhangi bir şerh yoktu. İpoteğin kaldırılması talebi reddedilsin" denildi.