26 Aralık 2022, Pazartesi
Tam bir şifa deposu! Satın almak için bölgeye akın ediyorlar! Kanlıca vatandaşın yüzünü güldürdü
Mersin'de 500 rakım üzerinde ormanlık alanda doğal olarak yetişen Türkiye'nin en lezzetli mantarları arasında yer alan kanlıca, bölge halkının geçim kaynağı oldu. Yöresel ismi ile 'kırmızı' olarak bilinen kanlıca mantarının kilosu 70 liradan alıcı bulurken, kansere karşı da kalkan görevi gördüğü belirtildi.
Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 10:18
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