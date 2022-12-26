26 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tam bir şifa deposu! Satın almak için bölgeye akın ediyorlar! Kanlıca vatandaşın yüzünü güldürdü

Tam bir şifa deposu! Satın almak için bölgeye akın ediyorlar! Kanlıca vatandaşın yüzünü güldürdü

Mersin'de 500 rakım üzerinde ormanlık alanda doğal olarak yetişen Türkiye'nin en lezzetli mantarları arasında yer alan kanlıca, bölge halkının geçim kaynağı oldu. Yöresel ismi ile 'kırmızı' olarak bilinen kanlıca mantarının kilosu 70 liradan alıcı bulurken, kansere karşı da kalkan görevi gördüğü belirtildi.

Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 10:18
  • 1
  • 101
Tam bir şifa deposu! Satın almak için bölgeye akın ediyorlar! Kanlıca bölge halkının yüzünü güldürdü

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'e de yağışlı hava geç geldi. Son haftalarda ara ara etkili olan yağışların ardından 835 bin hektardan fazla ormana sahip kentte lezzeti ve faydaları ile dikkat çeken kanlıca mantarı da geçte olsa bu sene kendini gösterdi. Erdemli ilçesine bağlı Karayakup ile Sinap köylerinin çevresindeki ormanlarda vatandaşlar kanlıca mantarı aramaya başladı. Ormanlık alana giren vatandaşlar doğal örtü altından kendini göstermeye başlayan mantarları zahmetle bularak özenle topladı. Vatandaşların bazıları mantarları ailece yemek için bazıları da satış yapmak üzere kovalarını doldurdu. Bu sene yağmur nedeniyle geç çıkan mantarın kilogram fiyatının ise 70 TL olduğu öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 101
Tam bir şifa deposu! Satın almak için bölgeye akın ediyorlar! Kanlıca bölge halkının yüzünü güldürdü

YÖRÜK İSMİ İLE KIRMIZI MANTAR, DOĞAL PROTEİN, ŞİFA KAYNAĞI
İçerdiği aminoasitler nedeniyle vücudun protein dengesini için birebir olduğu belirtilen mantarın kalsiyum, fosfor, sodyum, magnezyum, B1, B2 ve C vitaminleri de taşıdığı kaydedildi. Tansiyonu dengeleyen, şeker hastalığı tedavisine de iyi gelen mantarın aynı zamanda kansere karşı da kalkan gördüğü ifade edildi.

  • 3
  • 101
Tam bir şifa deposu! Satın almak için bölgeye akın ediyorlar! Kanlıca bölge halkının yüzünü güldürdü

Yöre sakinlerinden Sabahattin Özgür," Doğaya çıktık. Bizim Akdeniz bölgesinde meşhur olan bir mantarımız var. Bizim yörük diliyle 'Kırmızı mantar' ama modern ismi kanlıca. Akdeniz bölgesinde Adana'dan Antalya'ya kadar genel de ormanlık alanlarda bu mantarlar oluyor. Şu anda mevsimi. Yağmur olmadığı için biraz geç kaldı. Yoksa yağmurlar olsaydı şimdiye daha çok olurdu. Bundan 2 yıl önce hava güzel gitmiş yağışlar güzel olmuştu daha çok çıkmıştı. Bu sene yağış geç kaldığı için mantar da yeni yeni çıkıyor. Bir yağmur daha yağarsa daha güzel çıkar" dedi.

  • 4
  • 101
Tam bir şifa deposu! Satın almak için bölgeye akın ediyorlar! Kanlıca bölge halkının yüzünü güldürdü

TOPLAYIP KİLOGRAMI 70 TL'DEN SATIYORLAR
Sinap köyü çevresine ormanlık alanda mantara çıktıklarını belirten Bahattin Ongun ise yaptıkları arama da yeteri kadar bulduklarını aktardı.

  • 5
  • 101
Tam bir şifa deposu! Satın almak için bölgeye akın ediyorlar! Kanlıca bölge halkının yüzünü güldürdü

Ormanda vakitlerini değerlendirdiklerini dile getiren Turgay Özdemir de "Aralık ve Ocak ayında Kanlıca mantarları çıkıyor. Herkese tavsiye ediyoruz. Kızarması, kavurması, mangalı yapılıyor. Güzel haşlayıp poşetleyip sonra tüketme şansımız var. Bazı arkadaşlarımız fazla buluyor ve satışını yapıyor. Çokça çıktığı için bende satıyorum. Hepsini tüketemiyoruz. Bugün topladığım bir kova 200-250 TL eder. Şu an kilogramını 70 TL'den satıyorum.