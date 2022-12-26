Tam bir şifa deposu! Satın almak için bölgeye akın ediyorlar! Kanlıca vatandaşın yüzünü güldürdü

Yöre sakinlerinden Sabahattin Özgür," Doğaya çıktık. Bizim Akdeniz bölgesinde meşhur olan bir mantarımız var. Bizim yörük diliyle 'Kırmızı mantar' ama modern ismi kanlıca. Akdeniz bölgesinde Adana'dan Antalya'ya kadar genel de ormanlık alanlarda bu mantarlar oluyor. Şu anda mevsimi. Yağmur olmadığı için biraz geç kaldı. Yoksa yağmurlar olsaydı şimdiye daha çok olurdu. Bundan 2 yıl önce hava güzel gitmiş yağışlar güzel olmuştu daha çok çıkmıştı. Bu sene yağış geç kaldığı için mantar da yeni yeni çıkıyor. Bir yağmur daha yağarsa daha güzel çıkar" dedi.