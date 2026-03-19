Tam 4 yıl boyunca hiç kesilmedi: Kabusa dönen hıçkırıktan 1 haftada kurtuldu

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 12:17 Son Güncelleme: 19 Mart 2026 12:19 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Kahramanmaraşlı Hanifi Özdemir için hayat dört yıl önce kabusa döndü. Günlerce durmayan hıçkırık nöbetleri yüzünden ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. Ankara'da uygulanan özel tedaviyle sadece bir haftada sağlığına kavuşan Özdemir şimdi çifte bayram yaşıyor. İşte tıbbın pes etmediği o iyileşme hikayesi...

65 yaşındaki Hanifi Özdemir'in hayatı aniden başlayan ve bir türlü geçmek bilmeyen hıçkırık nöbetleriyle altüst oldu. Yaklaşık 4 yıl boyunca aralıklarla 5 gün süren bu ataklar zamanla şiddetini artırdı.

NE UYKU BIRAKTI NE HUZUR Hıçkırık geldiğinde ne konuşabiliyor ne de dinlenebiliyordu. Vücudunu bitkin düşüren bu süreçte düzeni tamamen bozulan Özdemir, çareyi Ankara Bilkent Şehir Hastanesine başvurmakta buldu.

"SANKİ İKİNCİ KEZ BAYRAM YAŞIYORUM" Özdemir'in hastanede uygulanan bir haftalık tedavinin ardından hıçkırık nöbetleri tamamen sona erdi. Yaşadığı büyük sevinci aktaran Özdemir, "Hıçkırığın ne zaman geleceğini bilemiyordum. Gelince günlerce sürüyordu ve vücudumu zedeliyordu. Şimdi geçtiği için çok mutluyum. Bayram için memleketime heyecanla gidiyorum. Sanki ikinci kez bayram yaşıyorum" dedi

DİRENÇLİ HIÇKIRIK TAMAMEN ORTADAN KALKTI Geriatri Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Rana Tuna Doğrul hastanın günlük yaşamını etkileyen bu şikayetin kapsamlı tetkikler sonucunda kontrol altına alındığını belirtti. Farklı merkezlerde çözüm bulunamayan dirençli hıçkırık şikayeti, uygulanan doğru tedavi planıyla yaklaşık bir hafta içinde tamamen ortadan kalktı.