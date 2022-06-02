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Talimat Başkan Erdoğan'dan! Türkiye vatandaşını gurbet ellerde darda bırakmadı! Osman Kızılkaya Ankara'ya getirildi

Almanya'da doktorlar, Osman Kızılkaya isimli 59 yaşındaki Türk vatandaşını "Beyin ölümü gerçekleşti diyerek" ölüme terk etti. A Haber ekranlarındaki haberi izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi... Yaşlı adama Türkiye sahip çıktı. Osman Kızılkaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 06:31 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 06:31
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Talimat Başkan Erdoğan’dan! Türkiye vatandaşını gurbet ellerde darda bırakmadı! Osman Kızılkaya Ankara’ya getirildi

Almanya'nın Wiesbaden kentinde yaşayan Osman Kızılkaya, evinde rahatsızlanması üzerine Dresden'deki bir hastaneye sevk edildi. Kızılkaya, iddiaya göre, burada bir süre tedavi gördükten sonra bir sonuç alamadan taburcu edildi.

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Talimat Başkan Erdoğan’dan! Türkiye vatandaşını gurbet ellerde darda bırakmadı! Osman Kızılkaya Ankara’ya getirildi

Ardından Kızılkaya'nın yakınları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi.

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Talimat Başkan Erdoğan’dan! Türkiye vatandaşını gurbet ellerde darda bırakmadı! Osman Kızılkaya Ankara’ya getirildi

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmasında, Kızılkaya'nın Türkiye'ye getirilmesini istedi. Hemen harekete geçen Sağlık Bakanlığı, SVO hastası Kızılkaya'yı Türkiye'ye getirmek için Almanya'ya ambulans uçak gönderdi.

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Talimat Başkan Erdoğan’dan! Türkiye vatandaşını gurbet ellerde darda bırakmadı! Osman Kızılkaya Ankara’ya getirildi

Ankara'dan saat 17.20'de havalanan tam donanımlı ambulans uçak, Kızılkaya'yı alarak 2 buçuk saat süren yolcuğun ardından Türkiye'ye getirdi. Ankara Çubuk Havacılık Terminali'ne getirilen Kızılkaya, burada hazır bekletilen ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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Talimat Başkan Erdoğan’dan! Türkiye vatandaşını gurbet ellerde darda bırakmadı! Osman Kızılkaya Ankara’ya getirildi

Ambulans uçakta görevli acil tıp uzmanı Dr. Erhan Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılkaya'nın beyin damarında oluşan pıhtı sonucu Almanya'da tedavi altına alındığını söyledi.