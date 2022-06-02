02 Haziran 2022, Perşembe
Talimat Başkan Erdoğan'dan! Türkiye vatandaşını gurbet ellerde darda bırakmadı! Osman Kızılkaya Ankara'ya getirildi
Almanya'da doktorlar, Osman Kızılkaya isimli 59 yaşındaki Türk vatandaşını "Beyin ölümü gerçekleşti diyerek" ölüme terk etti. A Haber ekranlarındaki haberi izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi... Yaşlı adama Türkiye sahip çıktı. Osman Kızılkaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.
Giriş Tarihi: 02.06.2022 06:31 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 06:31
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