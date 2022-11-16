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Haberler Galeri Taksim'de "İstiklal Bizim" Birlik ve Beraberlik yürüyüşü! Konsoloslar, dini cemaat liderleri ve STK'lar terörü lanetledi

Taksim'de "İstiklal Bizim" Birlik ve Beraberlik yürüyüşü! Konsoloslar, dini cemaat liderleri ve STK'lar terörü lanetledi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin en yoğun caddelerinden biri olan İstiklal'de, geçen Pazar günü yaşanan hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişide yaralandı. Yaşanan korkunç olay sonrası caddede bulunan esnaf yarasını sarmaya çalışıyor. Esnaf bu olayların kendilerini korkutmayacağını birlik ve beraberliklerini sarsmayacağını söylediler. Öte yandan Beyoğlu Belediyesince İstiklal Caddesinde meydana gelen terör saldırısına tepki olarak "İstiklal Bizim" Birlik ve Beraberlik yürüyüşü düzenlendi. Törene katılan konsoloslar, dini cemaat liderleri ve STK'lardan teröre tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 16:03
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Taksim’de İstiklal Bizim Birlik ve Beraberlik yürüyüşü! Konsoloslar, dini cemaat liderleri ve STK’lar terörü lanetledi

Beyoğlu Belediyesince İstiklal Caddesinde meydana gelen terör saldırısına tepki olarak "İstiklal Bizim" Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenlendi. Teröre karşı konsoloslar, dini cemaat liderleri ve STK'lar tek tek mesaj verdi.

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Taksim’de İstiklal Bizim Birlik ve Beraberlik yürüyüşü! Konsoloslar, dini cemaat liderleri ve STK’lar terörü lanetledi

Törene Beyoğlu İlçe Müftüsü Mehmet İzci, Türkiye Ermeni Patrikhanesi'nden Şnork Donikyan, Süryanı Kadim Kilisesi'nde Yusuf Çetin de katıldı.

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Taksim’de İstiklal Bizim Birlik ve Beraberlik yürüyüşü! Konsoloslar, dini cemaat liderleri ve STK’lar terörü lanetledi

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ MAŞALYAN DA KARANFİL BIRAKTI

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Beyoğlu'ndaki Terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına kurulan platforma karanfil bıraktı.

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Taksim’de İstiklal Bizim Birlik ve Beraberlik yürüyüşü! Konsoloslar, dini cemaat liderleri ve STK’lar terörü lanetledi

Temsilciler teröre karşı birlik mesajını "Hiç kimse kardeşliğimizi, birliğimizi bozamayacak. Yüzyıllardır burada kardeşçe yaşıyoruz, yüzyıllarca daha devam edeceğiz." ifadeleriyle verdi.

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Taksim’de yaşanan hain saldırının ardından yaralar sarılıyor! Esnaf teröre karşı dimdik ayakta

TÜRKİYE TERÖRE KARŞI TEK YUMRUK

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albasır saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.