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Taksim'de "İstiklal Bizim" Birlik ve Beraberlik yürüyüşü! Konsoloslar, dini cemaat liderleri ve STK'lar terörü lanetledi
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin en yoğun caddelerinden biri olan İstiklal'de, geçen Pazar günü yaşanan hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişide yaralandı. Yaşanan korkunç olay sonrası caddede bulunan esnaf yarasını sarmaya çalışıyor. Esnaf bu olayların kendilerini korkutmayacağını birlik ve beraberliklerini sarsmayacağını söylediler. Öte yandan Beyoğlu Belediyesince İstiklal Caddesinde meydana gelen terör saldırısına tepki olarak "İstiklal Bizim" Birlik ve Beraberlik yürüyüşü düzenlendi. Törene katılan konsoloslar, dini cemaat liderleri ve STK'lardan teröre tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:48Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 16:03