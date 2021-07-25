Taksim'de nefes kesen anlar! İntihar için terasa çıkan genci polis işte böyle kurtardı

Taksim'de inşası devam eden AKM'nin 13. katındaki terasa çıkan bir genç intihar girişiminde bulundu. İkna çabalarına yanıt vermeyen genç, müzakere için gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından bir anlık müdahaleyle kurtarıldı. Nefes kesen o anlar kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 25.07.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 10:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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