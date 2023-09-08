Taksim’de doktordan hastaya yumruklu saldırı!

DOKTOR KADININ GÖZÜNE YUMRUK ATTI

Genç kadınlar burada kayıt işlemlerini yaptıktan sonra muayene ve tedavi için sarı alana yönlendirildi. Buraya gelen kadınlar nöbetçi doktor Şamil K., iddiaya göre Çiğdem Aydemir'e başka bir hasta olmamasına rağmen "biraz işlerim var" dedi.