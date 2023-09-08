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Taksim'de doktordan hastaya yumruklu saldırı!

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine epilepsi atağı nedeniyle gelen bir kadına, acilde görevli doktor iddiaya göre "işim var" diyerek hastaya bakmadı. Duruma tepki gösteren kadına doktor, "size bakmıyorum" deyince ortalık karıştı.

Giriş Tarihi: 08.09.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 14:28
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Taksim’de doktordan hastaya yumruklu saldırı!

Doktor, kadının yanında olayı cep telefonu ile görüntüleyen kadının arkadaşına yumrukla saldırdı. Gözünden yaralanan kadın bir de güvenlik görevlileri tarafından kovalandıktan sonra ters kelepçe yapılarak bir odaya kapatıldı.

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Taksim’de doktordan hastaya yumruklu saldırı!

Yumruklu saldırı kameralara yansırken, birbirlerinden şikayetçi olan taraflar ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

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Taksim’de doktordan hastaya yumruklu saldırı!

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 19.30 sıralarında Beyoğlu'ndaki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde epilepsi atağı geçiren Çiğdem Aydemir (37), arkadaşı Çağla Karataş (32) ile birlikte acil servise geldi.

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Taksim’de doktordan hastaya yumruklu saldırı!

DOKTOR KADININ GÖZÜNE YUMRUK ATTI
Genç kadınlar burada kayıt işlemlerini yaptıktan sonra muayene ve tedavi için sarı alana yönlendirildi. Buraya gelen kadınlar nöbetçi doktor Şamil K., iddiaya göre Çiğdem Aydemir'e başka bir hasta olmamasına rağmen "biraz işlerim var" dedi.

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Taksim’de doktordan hastaya yumruklu saldırı!

Bunun üzerine arkadaşı Çağla Karataş doktora, Aydemir'in ayakta duramadığını söyledi. O esnada ayağa kalkıp yanına gelen doktor Şamil K. ile Aydemir arasında tartışma çıktı.