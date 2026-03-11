Örer'in taksi durağından arkadaşı Saruhan Özdenler, yaşanan olayı şöyle anlattı: "Bu, durağımızda yaşanan ikinci trajedi. Oğuz arkadaşımızdan sonra şimdi de Deniz kaybettik. Bildiğim kadarıyla bir anlaşmazlık yaşanmış ve ardından saldırı gerçekleşmiş. Şüpheli, Deniz'i araçtan indirip cesedini bıraktıktan sonra taksiyi alarak kaçmış. Maalesef, yine başımıza geldi. Allah rahmet eylesin, Deniz'i çok severdik."

"OĞUZ ARKADAŞIMIZDAN SONRA ŞİMDİ DE DENİZ KAYBETTİK"

Öte yandan Sabah'ın haberine göre, olay yeri inceleme ekipleri, taksi ve olayın yaşandığı sokakta yürüttükleri çalışmalarını tamamladı. Taksi, 11 Mart gecesi Örer'in çalıştığı taksi durağı yakınında park halinde görüntülendi.

ÇOK SAYIDA KURŞUN İZİ… Görüntülerde, aracın sağ ön kapısında kurşun izleri dikkat çekti.

İŞTE 6 MADDEDE TAKSİCİ VAHŞETİNDE MERAK EDİLENLER

1. Cinayet nasıl gerçekleşti?

Olay, 11 Mart gecesi saat 23:00 sıralarında Basmane Kapılar mevkiinde meydana geldi. Şüpheli D.M., 52 yaşındaki taksi şoförü Deniz Örer'in aracına yolcu olarak bindi. Yolculuk sırasında şüpheli ile şoför arasında ücret konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.M., yanında bulunan tabancayla Örer'e ateş etti. Örer, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandı.

2. Şüpheli kim ve durumu ne?

Şüpheli D.M., olayın ardından taksiyi kullanarak kaçtı. Polis ekiplerinin kısa sürede yaptığı araştırmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Şu an adli süreç devam ediyor ve soruşturma sürüyor.

3. Kurşunlar ve araç durumu

Olay yeri inceleme ekipleri takside ve olayın yaşandığı sokakta detaylı inceleme yaptı. Takside, sağ ön kapıda birden fazla kurşun izi tespit edildi. Araç, olaydan sonra durağa yakın bir sokakta park halinde görüntülendi.

4. Örer'in geçmişi ve durağı

Deniz Örer, Kahramanlar Fuar Taksi Durağı'nda görev yapıyordu. Örer'in, 1 Şubat 2024'te benzer şekilde bir müşteri tarafından öldürülen Oğuz Erge ile aynı durakta çalıştığı ortaya çıktı.

5. Olay sonrası güvenlik önlemleri

Polis ekipleri olayın ardından taksi duraklarında güvenlik önlemlerini artırdı. Soruşturma devam ederken, sürücülere dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda yetkililere hemen haber vermeleri uyarısı yapıldı.

6. Cenaze ve aile bilgileri

Deniz Örer'in cenazesi, Gümüşpala Fevzipaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Örer'in evli ve bir çocuk babası olduğu bildirildi.