Vahşetin izleri! Taksici cinayetinde korkunç detay: Deniz Örer’in vurulduğu araç ortaya çıktı

İzmir Konak'ta taksi şoförü Deniz Örer, ücret nedeniyle tartıştığı yolcu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından taksiyi alarak kaçan şüpheli kısa sürede yakalanırken, vahşetin yaşandığı araçtaki çok sayıda kurşun izi dikkat çekti. Öte yandan Örer'in, 2024'te öldürülen taksici Oğuz Erge ile aynı durakta çalıştığı öğrenildi.

Türkiye'de son dönemde taksi şoförlerine yönelik şiddet olayları ve cinayetler artarken, İzmir'den bir acı haber daha geldi.

Konak ilçesinde taksi şoförü Deniz Örer, aracına aldığı yolcuyla ücret nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Örer hayatını kaybederken, olay sonrası taksiyi alarak kaçan zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı

Kan dondurran olay, 11 Mart gecesi saat 23:00 sıralarında Basmane Kapılar mevkiinde meydana geldi. Şüpheli D.M., 52 yaşındaki taksi şoförü Deniz Örer'in aracına yolcu olarak bindi. Yolculuk sırasında şüpheli ile şoför arasında ücret konusunda tartışma çıktı.

ÖRER'E KURŞUN YAĞDIRDI
Büyüyen tartışma sonucunda D.M., yanındaki tabancayla taksi şoförü Örer'e ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Örer, ağır yaralandı.

TAKSİ ŞOFÖRÜNDEN ACI HABER

Olayın ardından şüpheli D.M., Örer'in ticari taksisini kullanarak bölgeden kaçtı. Bir süre araçla uzaklaşan şüpheli, taksiyi bir sokakta terk ederek kaçışına yaya olarak devam etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, taksi şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Evli ve bir çocuk babası olan Örer'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL YAKALANDI
Yapılan araştırmalar sonucu kimliği ve kaçış güzergahı belirlenen D.M., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

OĞUZ ERGE İLE AYNI DURAKTA GÖREV YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Konak'ta hayatını kaybeden taksi şoförü Deniz Örer'in, 1 Şubat 2024'te aracına aldığı müşteri tarafından tabancayla vurularak öldürülen Oğuz Erge'nin de çalıştığı Kahramanlar Fuar Taksi Durağı'nda görev yaptığı ortaya çıktı.

"OĞUZ ARKADAŞIMIZDAN SONRA ŞİMDİ DE DENİZ KAYBETTİK"

Örer'in taksi durağından arkadaşı Saruhan Özdenler, yaşanan olayı şöyle anlattı: "Bu, durağımızda yaşanan ikinci trajedi. Oğuz arkadaşımızdan sonra şimdi de Deniz kaybettik. Bildiğim kadarıyla bir anlaşmazlık yaşanmış ve ardından saldırı gerçekleşmiş. Şüpheli, Deniz'i araçtan indirip cesedini bıraktıktan sonra taksiyi alarak kaçmış. Maalesef, yine başımıza geldi. Allah rahmet eylesin, Deniz'i çok severdik."

Örer'in cenazesi, Gümüşpala Fevzipaşa Camisi'nde bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

VAHŞETİN YAŞANDIĞI ARAÇ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sabah'ın haberine göre, olay yeri inceleme ekipleri, taksi ve olayın yaşandığı sokakta yürüttükleri çalışmalarını tamamladı. Taksi, 11 Mart gecesi Örer'in çalıştığı taksi durağı yakınında park halinde görüntülendi.

ÇOK SAYIDA KURŞUN İZİ…
Görüntülerde, aracın sağ ön kapısında kurşun izleri dikkat çekti.

İŞTE 6 MADDEDE TAKSİCİ VAHŞETİNDE MERAK EDİLENLER

1. Cinayet nasıl gerçekleşti?

Olay, 11 Mart gecesi saat 23:00 sıralarında Basmane Kapılar mevkiinde meydana geldi. Şüpheli D.M., 52 yaşındaki taksi şoförü Deniz Örer'in aracına yolcu olarak bindi. Yolculuk sırasında şüpheli ile şoför arasında ücret konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.M., yanında bulunan tabancayla Örer'e ateş etti. Örer, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandı.

2. Şüpheli kim ve durumu ne?

Şüpheli D.M., olayın ardından taksiyi kullanarak kaçtı. Polis ekiplerinin kısa sürede yaptığı araştırmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Şu an adli süreç devam ediyor ve soruşturma sürüyor.

3. Kurşunlar ve araç durumu

Olay yeri inceleme ekipleri takside ve olayın yaşandığı sokakta detaylı inceleme yaptı. Takside, sağ ön kapıda birden fazla kurşun izi tespit edildi. Araç, olaydan sonra durağa yakın bir sokakta park halinde görüntülendi.

4. Örer'in geçmişi ve durağı

Deniz Örer, Kahramanlar Fuar Taksi Durağı'nda görev yapıyordu. Örer'in, 1 Şubat 2024'te benzer şekilde bir müşteri tarafından öldürülen Oğuz Erge ile aynı durakta çalıştığı ortaya çıktı.

5. Olay sonrası güvenlik önlemleri

Polis ekipleri olayın ardından taksi duraklarında güvenlik önlemlerini artırdı. Soruşturma devam ederken, sürücülere dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda yetkililere hemen haber vermeleri uyarısı yapıldı.

6. Cenaze ve aile bilgileri

Deniz Örer'in cenazesi, Gümüşpala Fevzipaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Örer'in evli ve bir çocuk babası olduğu bildirildi.

