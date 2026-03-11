Vahşetin izleri! Taksici cinayetinde korkunç detay: Deniz Örer’in vurulduğu araç ortaya çıktı
İzmir Konak'ta taksi şoförü Deniz Örer, ücret nedeniyle tartıştığı yolcu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından taksiyi alarak kaçan şüpheli kısa sürede yakalanırken, vahşetin yaşandığı araçtaki çok sayıda kurşun izi dikkat çekti. Öte yandan Örer'in, 2024'te öldürülen taksici Oğuz Erge ile aynı durakta çalıştığı öğrenildi.
Türkiye'de son dönemde taksi şoförlerine yönelik şiddet olayları ve cinayetler artarken, İzmir'den bir acı haber daha geldi.
Konak ilçesinde taksi şoförü Deniz Örer, aracına aldığı yolcuyla ücret nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Örer hayatını kaybederken, olay sonrası taksiyi alarak kaçan zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı
Kan dondurran olay, 11 Mart gecesi saat 23:00 sıralarında Basmane Kapılar mevkiinde meydana geldi. Şüpheli D.M., 52 yaşındaki taksi şoförü Deniz Örer'in aracına yolcu olarak bindi. Yolculuk sırasında şüpheli ile şoför arasında ücret konusunda tartışma çıktı.
ÖRER'E KURŞUN YAĞDIRDI
Büyüyen tartışma sonucunda D.M., yanındaki tabancayla taksi şoförü Örer'e ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Örer, ağır yaralandı.
TAKSİ ŞOFÖRÜNDEN ACI HABER
Olayın ardından şüpheli D.M., Örer'in ticari taksisini kullanarak bölgeden kaçtı. Bir süre araçla uzaklaşan şüpheli, taksiyi bir sokakta terk ederek kaçışına yaya olarak devam etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, taksi şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Evli ve bir çocuk babası olan Örer'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KATİL YAKALANDI
Yapılan araştırmalar sonucu kimliği ve kaçış güzergahı belirlenen D.M., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
OĞUZ ERGE İLE AYNI DURAKTA GÖREV YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Konak'ta hayatını kaybeden taksi şoförü Deniz Örer'in, 1 Şubat 2024'te aracına aldığı müşteri tarafından tabancayla vurularak öldürülen Oğuz Erge'nin de çalıştığı Kahramanlar Fuar Taksi Durağı'nda görev yaptığı ortaya çıktı.