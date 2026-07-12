Takıntılı komşusunun 5 yerinden bıçakladığı genç kadın: Korkudan evden bile çıkamıyorum

İzmir'de kendisini ısrarla takip eden Çağlar Efe Dinçsoy'un bıçaklı saldırısında 5 yerinden yaralanan 18 yaşındaki Betül Ç., yaşadığı dehşeti anlattı. Tahliye kararının ardından sanık hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığını belirten genç kadın, "Korkudan evden bile çıkamıyorum" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine sanık Çağlar Efe Dinçsoy hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Sanığın yakalanması için çalışmalar sürerken, saldırının mağduru Betül Ç. yaşadığı endişeyi dile getirerek can güvenliğinin sağlanmasını istedi.

SOKAK ORTASINDA DEHŞETİ YAŞADI Olay, Ekim 2024'te İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki Çağlar Efe Dinçsoy, yaklaşık 5 aydır takıntı haline getirerek ısrarlı şekilde takip ettiği komşusu 18 yaşındaki Betül Ç.'ye sabah saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada saldırdı. Yaşanan kovalamacanın ardından saldırgan genç kızı boynundan, yüzünden, kalçasından, elinden ve kulağından bıçakla yaraladı. Daha sonra Betül Ç.'nin cep telefonunu gasp eden şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların takibine rağmen izini kaybettiren zanlı daha sonra Bornova Beşyol'daki baba evinde jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Betül Ç. ise ifadesinde saldırının ardından psikolojisinin ağır şekilde bozulduğunu ve kabuslar gördüğünü söyledi.

İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın ikinci celsesinde cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için süre veren mahkeme heyeti ise ara kararını açıklayarak sanığın tahliyesine hükmetti. Mahkeme sanık Çağlar Efe Dinçsoy'un yaşı, tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgah sahibi olması ve tutuklamanın bir tedbir niteliği taşımasını dikkate alarak tahliye kararı verdi. Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI KABUL EDİLDİ İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. İtirazın kabul edilmesi üzerine Çağlar Efe Dinçsoy hakkında yeniden tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Her yerde aranan sanığın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, olayın üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen büyük korku yaşadığını belirten Betül Ç., Sabah'tan Ceyhan Torlak'a konuştu.

"BANA SALDIRIP DAHA KÖTÜSÜNÜ YAPAR DİYE KORKUYORUM" Yaşadığı endişeyi dile getiren Betül Ç., "Benim can güvenliğim hiçe sayılıyor çok büyük bir adaletsizlik var şu anda. Can güvenliği riskim varken serbest bırakılması doğru bir karar olmadı korkuyorum endişeliyim. Adalete güveniyorum. Tekrardan tutuklanmasını istiyorum. Elektronik kelepçe istedik karar daha çıkmadı ben şu anda korkudan evden bile çıkamıyorum. Bana tekrar saldırıp daha kötüsünü yapar diye korkuyorum" ifadelerini kullandı.