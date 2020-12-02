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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Tahtalı Barajı Nerede | Baraj suları çekilince ortaya çıktı! İnanılmaz görüntüler Tahtalı Barajı Nerede | Baraj suları çekilince ortaya çıktı! İnanılmaz görüntüler Tahtalı Barajı neresi | İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda, yağışların azalmaya başlamasıyla sular çekildi ve baraj suları altında kalan minare dahil olmak üzere eski köy kalıntıları gün yüzüne çıktı. Giriş Tarihi: 02.12.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 15:08
İzmir'de 2019 yılı Kasım ayında metrekareye 92 kilogram yağış düşerken, bu sene metrekareye 1.5 kilogram yağış düştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İzmir'deki barajların su seviyelerinde önceki aylara kıyasla önemli miktarlarda düşüş yaşandığı verilerle ortaya çıktı.
Su seviyesi azalan barajlardan biri de kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı. Baraj doluyken suların altında kalan; cami, minare, köprü ve eski Burgurca köyü evlerinin kalıntıları su seviyesi düşünce bir bir ortaya çıktı.
Baraj doluyken sadece baş kısmı görülen minarenin tamamı da artık görülebiliyor. Bu durum, suların ne kadar çok çekildiğini gözler önüne serdi. Tahtalı Barajı'nı su seviyesi geçen yıl yüzde 65,29 iken bu yıl yüzde 36,04'e düştü.
'MİKTAR VE KALİTE SORUNU YAŞANIYOR' Gördes Barajı'nın su seviyesi geçen yıl yüzde 9,2 iken bu yıl yüzde 4,74'e düştü. Ürkmez Barajı'nın su seviyesi geçen yıl yüzde 52,38 iken bu yıl yüzde 29,61'e düştü.