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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sürüden atılan aslanın son anları! Ormanın kralının yürek yakan görüntüleri... Sürüden atılan aslanın son anları! Ormanın kralının yürek yakan görüntüleri... Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda bir dönemin kralı olan aslan, sürüden atıldıktan sonra güçlü günlerini arar oldu. Avlanamadığı için, açlıktan kemikleri sayılan aslan vahşi doğanın acımasız koşullarına yenik düştü. O anlar ise böyle görüntülendi. Giriş Tarihi: 09.01.2021 06:21
Adım atmaya dahi hali kalmayan hayvanın objektiflere yansıyan bu görüntüler ise son anlarının belgelendiği fotoğraflar olarak akıllarda yer etti. İşte dünyada yankı uyandıran o fotoğraflar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Skybed Skar olarak bilinen aslan, Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda yaşıyordu.
Sürüden atıldıktan sonra açlıkla savaşmak zorunda kalan Skar'ın durumu gün geçtikçe daha da kötüye gitti.
Zayıflıktan bitap düşen, yürümekte dahi zorlanır hale gelen Skar'ın sanla alemde yankı uyandıran görüntülerini ise 64 yaşındaki Larry Anthony Pannell isimli fotoğrafçı çekti.
Doğanın ne kadar acımasız olduğunu gözler önüne seren fotoğraflardan, Skar'ın sürüden atıldığı, uzun süredir avlanamadığı için de yürüyecek halinin dahi kalmadığı tahmin edildi.