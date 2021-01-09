Sürüden atılan aslanın son anları! Ormanın kralının yürek yakan görüntüleri...

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda bir dönemin kralı olan aslan, sürüden atıldıktan sonra güçlü günlerini arar oldu. Avlanamadığı için, açlıktan kemikleri sayılan aslan vahşi doğanın acımasız koşullarına yenik düştü. O anlar ise böyle görüntülendi.