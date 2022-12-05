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SÜRÜCÜLER DİKKAT! Ehliyet yenilemek için gerekli evraklar nelerdir? 2022 ehliyet yenileme nasıl, nereden yapılır? Eğer yapmazsanız...

Ehliyet yenileme sürecinin sonuna yaklaşılırken binlerce vatandaş, eski tip ehliyetini yenilemek son tarihin ne zaman, hangi gün olduğunu araştırıyor. Verilen süre içerisinde ehliyetini yenilemeyenler, geçersiz ehliyete sahip olacak ve zorunlu ceza ödemek durumunda kalacak. İşte ehliyet yenileme hakkında tüm merak edilenlerin cevabı...

Giriş Tarihi: 05.12.2022 22:49 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 23:00
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SÜRÜCÜLER DİKKAT! Ehliyet yenilemek için gerekli evraklar nelerdir? 2022 ehliyet yenileme nasıl, nereden yapılır? Eğer yapmazsanız...

Ehliyet yenileme evrakları, eski tip sürücü belgesini değiştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ehliyet yenilemek isteyen sürücüler, gerekli evraklarla birlikte Nüfus Müdürlüğü'ne giderek, işlemlerini tamamlayacak. Peki, ehliyet yenileme evrakları nelerdir? Ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılır? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SÜRÜCÜLER DİKKAT! Ehliyet yenilemek için gerekli evraklar nelerdir? 2022 ehliyet yenileme nasıl, nereden yapılır? Eğer yapmazsanız...

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Kimlik Belgesi
Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

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SÜRÜCÜLER DİKKAT! Ehliyet yenilemek için gerekli evraklar nelerdir? 2022 ehliyet yenileme nasıl, nereden yapılır? Eğer yapmazsanız...

1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

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SÜRÜCÜLER DİKKAT! Ehliyet yenilemek için gerekli evraklar nelerdir? 2022 ehliyet yenileme nasıl, nereden yapılır? Eğer yapmazsanız...

YENİ TİP EHLİYET BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde 15 TL.

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde 345 TL yatırılması gerekiyor.

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SÜRÜCÜLER DİKKAT! Ehliyet yenilemek için gerekli evraklar nelerdir? 2022 ehliyet yenileme nasıl, nereden yapılır? Eğer yapmazsanız...

ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN SON TARİH!

Yeni tip sürücü belgeleri 1 Ocak 2016 yılından beri kullanılıyor. Eski tip ehliyetinizi 31.12.2022 tarihine kadar değiştirmeniz gerekiyor. Yenilenmeyen ehliyetler ise geçersiz sayılıyor. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak.