SÜRÜCÜLER DİKKAT! Ehliyet yenilemek için gerekli evraklar nelerdir? 2022 ehliyet yenileme nasıl, nereden yapılır? Eğer yapmazsanız...

Ehliyet yenileme sürecinin sonuna yaklaşılırken binlerce vatandaş, eski tip ehliyetini yenilemek son tarihin ne zaman, hangi gün olduğunu araştırıyor. Verilen süre içerisinde ehliyetini yenilemeyenler, geçersiz ehliyete sahip olacak ve zorunlu ceza ödemek durumunda kalacak. İşte ehliyet yenileme hakkında tüm merak edilenlerin cevabı...

Giriş Tarihi: 05.12.2022 22:49 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 23:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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