Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed’in yüzüne tekme atan Şakir Çakır tutuklandı

Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed'in yüzüne tekme atan Şakir Çakır, tutuklandı. Şakir Çakır'ın (39) aralarında yaralama, "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık" suçunun da olduğu 9 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır." dedi. Öte yandan Mikail Balaban adlı bir kişinin paylaşımlarında yaşanan olayları adım adım provokasyona götürdüğü anlaşıldı. Balaban paylaşımlarında zavallı kadını inatla "kendini çarşafla kamufle etmeye çalışan bir adam" olduğu algısını yarattı.

Giriş Tarihi: 30.05.2022 22:53 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 17:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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