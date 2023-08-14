Suriye eski Büyükelçisine şok kumpas: Kızı ve damadı tarafından dolandırıldı ruhu bile duymadı

Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka, kızı ve damadı tarafından dolandırıldı. Evindeki Burhan Doğançay'a resmettirdiği yarım milyon değerindeki tablo, sahtesiyle değiştirildi. Kızı Pınar Ç. ve damadı Ersin Ç., tablonun orijinalini antikacıya vererek müzayedede satmaya kalktı. Ancak Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerine giden çalıntı ihbarıyla tablo sahibine teslim edildi. Pınar Ç. gözaltına alınırken damat Ersin Ç.'nin firar ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.08.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 17:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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