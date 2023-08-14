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Suriye eski Büyükelçisine şok kumpas: Kızı ve damadı tarafından dolandırıldı ruhu bile duymadı

Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka, kızı ve damadı tarafından dolandırıldı. Evindeki Burhan Doğançay'a resmettirdiği yarım milyon değerindeki tablo, sahtesiyle değiştirildi. Kızı Pınar Ç. ve damadı Ersin Ç., tablonun orijinalini antikacıya vererek müzayedede satmaya kalktı. Ancak Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerine giden çalıntı ihbarıyla tablo sahibine teslim edildi. Pınar Ç. gözaltına alınırken damat Ersin Ç.'nin firar ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.08.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 17:08
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Suriye eski Büyükelçi’sine şok kumpas: Kızı ve damadı tarafından dolandırıldı ruhu bile duymadı

Beyoğlu Cihangir'de önceki ay şaşırtan bir olay yaşandı. 92 yaşındaki Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka'nın evindeki Burhan Doğançay'ın resmettiği yarım milyonluk tablo, sahtesiyle değiştirilerek çalındı. Bir süre sonra evin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Aka tablonun, evine gelen kızı Pınar Ç. ve damadı Ersin Ç. tarafından çalındığını gördü. Büyükelçi bunun üzerine avukatı aracığılıyla güvenlik kamera görüntüleri ile birlikte savcılığa giderek kızı ve damadından şikayetçi oldu.

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Suriye eski Büyükelçi’sine şok kumpas: Kızı ve damadı tarafından dolandırıldı ruhu bile duymadı

"Hırsızlık" suçundan adli işlemi yapılan Pınar Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari damat Ersin Ç.'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Suriye eski Büyükelçi’sine şok kumpas: Kızı ve damadı tarafından dolandırıldı ruhu bile duymadı

BABASININ TABLOSUNU ÇALIP SATMAYA ÇALIŞTI

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Suriye eski Büyükelçi’sine şok kumpas: Kızı ve damadı tarafından dolandırıldı ruhu bile duymadı

Şahıslar ve tablo arandığı esnada ikili, tabloyu Cihangir'de bulunan bir antikacıya götürerek tabloyu babalarının kendilerini gönderdiğini ve müzayedede satmak istediklerini söyledi. Antikacı da tabloyu alarak sosyal medya sayfasında paylaştı. Ancak satışa konulan tablonun, Aka'nın avukatı tarafından çalıntı olarak arandığının ihbarı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri harekete geçti.

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Suriye eski Büyükelçi’sine şok kumpas: Kızı ve damadı tarafından dolandırıldı ruhu bile duymadı

"BANA HEDİYE VERDİ, SATMAK İSTEDİM"