Süper Lig eski oyuncusu Cevher Toktaş 5 yaşındaki oğlunu öldürmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Süper Lig'de 2008- 2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan ve son olarak da Bölgesel Amatör Lig takımlarından Bursa Yıldırımspor kaptanlığı yapan Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlu Kasım'ı öldürdüğünü itiraf etmişti. Bu itiraf sonrası görülmeye başlanan davanın son celsesinde adli tıp raporu sonuçları da ortaya çıktı. Raporda yer alan o detay ise duyanların içini acıttı.