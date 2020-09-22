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Haberler Galeri Süper Lig eski oyuncusu Cevher Toktaş 5 yaşındaki oğlunu öldürmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Süper Lig eski oyuncusu Cevher Toktaş 5 yaşındaki oğlunu öldürmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Süper Lig'de 2008- 2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan ve son olarak da Bölgesel Amatör Lig takımlarından Bursa Yıldırımspor kaptanlığı yapan Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlu Kasım'ı öldürdüğünü itiraf etmişti. Bu itiraf sonrası görülmeye başlanan davanın son celsesinde adli tıp raporu sonuçları da ortaya çıktı. Raporda yer alan o detay ise duyanların içini acıttı.

Giriş Tarihi: 22.09.2020 07:34 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 07:36
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Süper Lig eski oyuncusu Cevher Toktaş 5 yaşındaki oğlunu öldürmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı
Bursa'da Süper Lig eski oyuncusu Cevher Toktaş'ın 5 yaşındaki öz oğlu Kasım'ı öldürmesi olayından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 33 yaşındaki eski futbolcu Kasım Toktaş oğlu 5 yaşındaki Kasım'ı ateşlenince hastaneye götürmüş ve burada küçük Kasım şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Aradan geçen kısa zaman sonra Kasım Toktaş polise giderek oğlunu öldürdüğünü itiraf etmişti. Bu gelişme sonrası Toktaş'ın yargılandığı davanın son celsesinde adli tıp raporu sonuçları da açıklığa kavuştu. Raporda yer alan detaylar duyanların yüreğini dağladı.
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Süper Lig eski oyuncusu Cevher Toktaş 5 yaşındaki oğlunu öldürmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı
Akılalmaz olaya ilişkin ortaya çıkan son dakika detayları şöyle;
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Süper Lig eski oyuncusu Cevher Toktaş 5 yaşındaki oğlunu öldürmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Bursa'da oğlunu öldüren futbolcunun davasına devam edildi. Adli tıptan gelen raporda küçük çocuğun boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

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Süper Lig eski oyuncusu Cevher Toktaş 5 yaşındaki oğlunu öldürmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Bursa'da, eski futbolcu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlu Kasım'ı korona virüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

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Süper Lig eski oyuncusu Cevher Toktaş 5 yaşındaki oğlunu öldürmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş (33) hakkındaki iddianame tamamlandı. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'nde hazırlanan raporda, küçük Kasım'ın ölümünün hastanede verilen ilaç veya uygulanan tedaviden kaynaklı olmadığı, küçük çocuğun 'boğularak' öldüğü tespit edildi.