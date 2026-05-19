CANLI YAYIN

Sumud'a destek seli! Türkiye genelinde İsrail'in saldırıları protesto edildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in uluslararası sularda müdahale etmesi Türkiye'nin dört bir yanında büyük tepkiye neden oldu. İstanbul'dan İzmir'e, Hatay'dan Sakarya'ya kadar birçok noktada meydanlara çıkan vatandaşlar, İsrail'in saldırılarını protesto ederek Gazze ablukasının kaldırılması çağrısı yaptı.

Sumud'a destek seli! Türkiye genelinde İsrail'in saldırıları protesto edildi 1

İSTANBUL

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Katılımcılar, "Sumud'a selam, direnişe devam" şeklinde slogan attı.


Üsküdar Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, "Rotamız Gazze, yükümüz umut" yazılı pankart açtı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan eylemde katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Sumud Filosu onurumuzdur", "Gazze'ye selam direnişe devam" sloganları attı, meşale yaktı.

Sumud'a destek seli! Türkiye genelinde İsrail'in saldırıları protesto edildi 2

İZMİR

İzmir'de, İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) ve İHH İnsani Yardım Derneği İzmir Şubesi öncülüğünde Konak Meydanı'nda toplananlar, İsrail'in saldırısını kınadı.

Grup adına açıklama yapan İSTOK Dönem Başkanı Mehmet Çevik, uluslararası sularda, mazlumlara umut olabilmek için yola çıkan Sumud Filosu'nun İsrail rejiminin korsan baskınına uğradığını söyledi.

Çevik, filonun 39 ülkeden farklı dinlere mensup 500'e yakın aktivistin, İsrail ve destekçilerinin zulmüne karşı duruşunu simgelediğini söyledi.

Sumud'a destek seli! Türkiye genelinde İsrail'in saldırıları protesto edildi 3

"GAZZE'DEKİ ZULMÜ GİZLEYEMEZSİNİZ"

İsrail'in aktivistleri gözaltına alarak Gazze'deki zulmü gizleyemeyeceğini belirten Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En temel insani yardımların bile Gazze'ye girişini engelleyerek milyonlarca insanı açlığa mahkum eden İsrail, şimdi de o açlığın ve zulümlerin son bulmasını isteyen uluslararası dayanışmayı kelepçelemeye çalışmaktadır. Buradan işgalcilere sesleniyoruz. Aktivistleri gözaltına alarak, gemilere el koyarak Gazze'deki zulmü dünyadan gizleyemezsiniz."

Çok sayıda gemi ve teknenin şu anda Gazze'ye doğru seferine devam ettiğini belirten Çevik, "Bu saldırı, sadece bir filoya ya da bir grup aktiviste yapılmamıştır. Bu korsan saldırı, uluslararası hukuka, seyrüsefer serbestisine ve en önemlisi insanlık onuruna yapılmıştır. Açık denizde, hiçbir hukuki dayanağı olmadan yapılan bu korsanlık, İsrail'in kendini hukukun üstünde gördüğünün, bir terör oluşumu olduğunun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından katılımcılar, Filistin için dua etti.

Sumud'a destek seli! Türkiye genelinde İsrail'in saldırıları protesto edildi 4

SAKARYA

Sakarya'da düzenlenen gösteride İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı ve Gazze'ye uygulanan abluka protesto edildi.
Adapazarı ilçesinde bulunan tarihi Orhan Camii'nde kılınan akşam namazının ardından cami önünde toplanan kalabalık, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı ve Gazze'deki ablukayı protesto etti.

Sumud'a destek seli! Türkiye genelinde İsrail'in saldırıları protesto edildi 5

Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Temsilcisi Muhammed Erkan Hakimoğlu, grup adına yaptığı açıklamada bu davranışın bir korsanlık ve soykırım olduğunu söyledi. Hakimoğlu, "İsrail'in uluslararası sularda işlediği bu korsanlık suçunun Lahey'de devam eden soykırım ve savaş suçları davalarına ek bir dosya olarak girmesi için üye devletleri göreve çağırıyoruz. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) başta olmak üzere deniz seyir güvenliğinden sorumlu tüm küresel kurumları, İsrail'e karşı net tavır almaya ve yaptırım uygulamaları gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.

Sumud'a destek seli! Türkiye genelinde İsrail'in saldırıları protesto edildi 6

HATAY

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı protesto edildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Sanayi Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu, dua edildi.

Sumud'a destek seli! Türkiye genelinde İsrail'in saldırıları protesto edildi 7

ÇANAKKALE

Çanakkale'de İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi.

İskele Meydanı'nda bir araya gelen grup, sloganlar atarak İsrail'i protesto etti.

Grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Numan Yaşar, uluslararası raporlara göre Gazze halkının yüzde 77'sinin şiddetli gıda güvensizliği yaşadığını, hasta ve yaralıların tedavi olmasını engelleyen İsrail'in ilaç girişlerine dahi izin vermediğini söyledi.

Yaşar, siyonizmin insanlık için büyük bir tehlike ve felaket olduğunu dile getirdi.

Sumud'a destek seli! Türkiye genelinde İsrail'in saldırıları protesto edildi 8

Filistin'e Destek Platformu sözcüsü Zeynel Kılıç da en temel insani yardımların bile Gazze'ye girişini engelleyerek milyonlarca insanı açlığa mahkum eden İsrail'in şimdi de o açlığın son bulmasını ve zulümlerin son bulmasını isteyen uluslararası dayanışmayı kelepçelemeye çalıştığını ifade etti.

İsrail'in, aktivistleri gözaltına alıp, gemilere el koyarak Gazze'deki zulmü dünyadan gizleyemeyeceğini belirten Kılıç, "Sanıyorlar ki gemilere el koyunca umut tükenecek ama yanılıyorlar. Küresel Sumud Filosu'na ve kara konvoyuna yapılan her bir engelleme Akdeniz'e açılacak yeni özgürlük filolarının habercisidir." dedi.

Protestoya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, İHH üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Sumud'a destek seli! Türkiye genelinde İsrail'in saldırıları protesto edildi 9

BURSA

Bursa'da İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi.

İHH İnsanı Yardım Vakfı Bursa Şubesi öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Filistin'e destek vererek, İsrail'i kınadı.

Sumud'a destek seli! Türkiye genelinde İsrail'in saldırıları protesto edildi 10

TRABZON

Trabzon'da İskender Paşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla "nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarak İsrail'i protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Zühtü Kalma, filonun 39 ülkeden farklı dinlere mensup 500'e yakın aktivistin, İsrail ve destekçilerinin zulmüne karşı duruşunu simgelediğini söyledi.

İsrail'in aktivistleri gözaltına alarak Gazze'deki zulmü gizleyemeyeceğini belirten Kalma, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanıyorlar ki gemilere el koyunca umut tükenecek ama yanılıyorlar. Sumud Filosu'na yapılan her engelleme Akdeniz'e açılacak yeni özgürlük filolarının habercisidir. Durmayacağız, geri adım atmayacağız. Engellenen her geminin yerine yenilerini inşa edeceğiz. Ne Sumud Filosu ne de Gazze halkı yalnız değildir. Gemileri engelleseniz de gözaltılarla korkutmaya çalışsanız da vicdan sahipleri Gazze'nin haklı davasından vazgeçmeyecek."

Sumud'a destek seli! Türkiye genelinde İsrail'in saldırıları protesto edildi 11

ERZURUM


Erzurum'da, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı protesto edildi.

Lala Mustafa Paşa Camisi bahçesinde bir araya gelen İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyeleri, Filistin için destek pankartları açtı.

Grup adına konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Erzurum Şubesi Teşkilat Başkanı Adem Macit, Gazze'de açlığı, soykırımı ve sistematik zulmü durdurmak, mazlumlara umut olabilmek için yola çıkan Sumud Filosu'nun İsrail rejiminin baskınına uğradığını söyledi.

Filonun sadece insani yardım taşıyan bir gemiden ibaret olmadığını belirten Macit, "Bu filo 39 ülkeden, farklı dinlere mensup, farklı dilleri konuşan 500'e yakın vicdan sahibi aktivistin İsrail ve destekçilerinin zulmüne karşı duruşudur. Yapılan korsan müdahale İsrail'in insani yardım girişimlerine yönelik ilk müdahalesi değildir." dedi.

Sumud'a destek seli! Türkiye genelinde İsrail'in saldırıları protesto edildi 12

NEVŞEHİR

Nevşehir'de, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı protesto edildi.

Nevşehir Filistin'e Destek Platformunun çağrısıyla Kurşunlu Camisi önünde ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve çeşitli afişlerle toplanan grup, İsrail aleyhine slogan attı.

Basın açıklamasını okuyan Muhammed Furkan Nalçacıoğlu, İsrail ablukasındaki Gazze'ye umut olabilmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı ve baskınları kınadı.

Sivil halkın ihtiyacı olan gıda ve ilaçların İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'ye girememesinin kabul edilemez bir utanç tablosu olduğunu vurgulayan Nalçacıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"En temel insani yardımların bile Gazze'ye girişini engelleyerek milyonlarca insanı açlığa mahkum eden İsrail, şimdi de o açlığın ve zulümlerin son bulmasını isteyen uluslararası dayanışmayı kelepçelemeye çalışmaktadır. Buradan işgalcilere sesleniyoruz. Aktivistleri gözaltına alarak, gemilere el koyarak Gazze'deki zulmü dünyadan gizleyemezsiniz. Sanıyorlar ki gemilere el koyunca umut tükenecek. Ama yanılıyorlar, Sumud Filosu'na yapılan her engelleme, Akdeniz'e açılacak yeni özgürlük filolarının habercisidir. Durmayacağız, geri adım atmayacağız. Engellenen her geminin yerine yenilerini inşa edeceğiz."

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin