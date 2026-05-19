Sumud'a destek seli! Türkiye genelinde İsrail'in saldırıları protesto edildi

"GAZZE'DEKİ ZULMÜ GİZLEYEMEZSİNİZ"

İsrail'in aktivistleri gözaltına alarak Gazze'deki zulmü gizleyemeyeceğini belirten Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En temel insani yardımların bile Gazze'ye girişini engelleyerek milyonlarca insanı açlığa mahkum eden İsrail, şimdi de o açlığın ve zulümlerin son bulmasını isteyen uluslararası dayanışmayı kelepçelemeye çalışmaktadır. Buradan işgalcilere sesleniyoruz. Aktivistleri gözaltına alarak, gemilere el koyarak Gazze'deki zulmü dünyadan gizleyemezsiniz."

Çok sayıda gemi ve teknenin şu anda Gazze'ye doğru seferine devam ettiğini belirten Çevik, "Bu saldırı, sadece bir filoya ya da bir grup aktiviste yapılmamıştır. Bu korsan saldırı, uluslararası hukuka, seyrüsefer serbestisine ve en önemlisi insanlık onuruna yapılmıştır. Açık denizde, hiçbir hukuki dayanağı olmadan yapılan bu korsanlık, İsrail'in kendini hukukun üstünde gördüğünün, bir terör oluşumu olduğunun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından katılımcılar, Filistin için dua etti.