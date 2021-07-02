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Haberler Galeri Sümela Manastırı'nda 360 tonluk tehdit: Dev kaya kütlesi için harekete geçildi

Sümela Manastırı'nda 360 tonluk tehdit: Dev kaya kütlesi için harekete geçildi

Sümela Manastırı'nın restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışması kapsamında manastır girişinde tehlike oluşturan 360 tonluk kaya kütlesi, çelik ağ ile bohçalama yöntemiyle sabitlendi. Kaya blokunda devam eden risk nedeniyle ilave tedbir alınması kararlaştırıldı. Manastırın giriş kapısının üzerinde yer alan kaya bloku, 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek.

Giriş Tarihi: 02.07.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 15:54
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Sümela Manastırı'nda 360 tonluk tehdit: Dev kaya kütlesi için harekete geçildi

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, 5 yıl aradan sonra dün ziyarete açıldı.

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Sümela Manastırı'nda 360 tonluk tehdit: Dev kaya kütlesi için harekete geçildi

Restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışması kapsamında manastır girişinde tehlike oluşturan 360 tonluk kaya kütlesi, çelik ağ ile bohçalama yöntemiyle yerine sabitlendi. Ancak kaya blokunda devam eden risk nedeniyle yeni tedbir alınması kararlaştırıldı.

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Sümela Manastırı'nda 360 tonluk tehdit: Dev kaya kütlesi için harekete geçildi

Manastırın giriş kapısının üzerinde yer alan kaya bloku, 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek. Çalışma, ziyaret saatleri dışında gerçekleştirilecek.

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Sümela Manastırı'nda 360 tonluk tehdit: Dev kaya kütlesi için harekete geçildi

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan, Sümela Manastırı'nın giriş kapısının üzerinde yer alan kaya bloku için çalışma yapılacağını belirterek, "Kaya bloku çelik ağla bohçalanarak bulunduğu alana sabitlenmişti. O kaya blokunun şimdi 16 metre çelik kazıklarla sabitlenmesi yapılacak. Bu işlem ziyaretçi saatleri dışında gerçekleştirilecek" diye konuştu.

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Sümela Manastırı'nda 360 tonluk tehdit: Dev kaya kütlesi için harekete geçildi

PROF. DR. BEKTAŞ: ALAN SÜREKLİ GÖZLENMELİ
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi, jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise kaya düşmesinin jeolojik olay olduğunu ve bunun önüne geçmenin mümkün olmadığını söyledi. ek.