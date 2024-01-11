Sultangazi’de sağlık görevlisine taciz iddiası! O anlar kameraya yansıdı

AYNI SOKAKTA REZALET

aşanan ikinci olay ise, ertesi gün yine aynı sokakta ve saatlerde yaşandı. Yakınlardaki bir hastanede görev yapan C. A., yürüyerek işe gittiği sırada, bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti.

Hızlı adımlarla yürümeye devam eden C.A., sokağın ortasına geldiği sırada kendisini takip eden şüpheli, koşarak kadının yanına gelerek, fiziki tacizde bulundu.