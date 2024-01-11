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Sultangazi'de sağlık görevlisine taciz iddiası! O anlar kameraya yansıdı

İstanbul Sultangazi'de, iddiaya göre bir sokağa dadanan şüpheli, birer gün arayla işe giden iki sağlık görevlisi kadını taciz etti. Kadınlardan biri, yaşadığı korku ile çığlık atarken sesi duyanlar vatandaşlar, kadının yardımına koştu. O anlar güvenlik kameralarına yansırken sağlık çalışanlarından biri yaşadığı korku dolu anları anlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.01.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 10:41
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Sultangazi’de sağlık görevlisine taciz iddiası! O anlar kameraya yansıdı

Taciz iddiasına dair ilk olay, 4 Ocak Perşembe günü Sultangazi'ye bağlı Cebeci Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

FİZİKİ TACİZ!
İşe gitmek için evden çıkan ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen bir kadını takip eden kimliği belirsiz şapkalı kişi, kısa süre sonra kadına fiziki tacizde bulundu. Kadın, neye uğradığını şaşırırken, şüphelinin koşarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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Sultangazi’de sağlık görevlisine taciz iddiası! O anlar kameraya yansıdı

AYNI SOKAKTA REZALET
aşanan ikinci olay ise, ertesi gün yine aynı sokakta ve saatlerde yaşandı. Yakınlardaki bir hastanede görev yapan C. A., yürüyerek işe gittiği sırada, bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti.

Hızlı adımlarla yürümeye devam eden C.A., sokağın ortasına geldiği sırada kendisini takip eden şüpheli, koşarak kadının yanına gelerek, fiziki tacizde bulundu.

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Sultangazi’de sağlık görevlisine taciz iddiası! O anlar kameraya yansıdı

ÇIĞLIK SESİ YÜKSELDİ
Yaşadığı korkuyla genç kadın, çığlık attı. Çığlık sesleri üzerine çevredekiler genç kadının yardımına koştu. Şüpheli ise, koşarak izini kaybettirdi.

TACİZE UĞRAYAN KADIN POLİSE BAŞVURDU
Yaşadığı olay üzerine Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne giden C.A., kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu. C.A., polis merkezi amirliğinde olaydan bir gün önce de aynı sokakta bir başka kadının da tacize uğradığını öğrendi.

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Sultangazi’de sağlık görevlisine taciz iddiası! O anlar kameraya yansıdı

KORKU DOLU ANLARI ANLATTI: 5 DAKİKA TAKİP ETTİ
Yaşananları anlatan C.A., "Yaklaşık saat 07.50 sıralarıydı. Cadde de yürüyordum. Arkamdan birinin geldiğini fark ettim. Arkamı döndüm, göz göze geldik ama küçük birine benziyordu. Başta korktum sonra, 'küçük biridir, okula gidiyordur' diye düşünüp, tekrar kaldırıma çıktım. Kaldırımda yürürken yaklaşık 5 dakika boyunca takip etti beni. Sürekli arkamdaydı. Biraz ilerledikten sonra koştuğunu hissettim. Bu sırada bana temasta bulundu. Çığlık atmamla uzaklaştı. Çığlık sesimi duyan sokaktakiler, toplandı. Bana yardımcı oldular. Karakola giderek, kendisinden şikayetçi oldum. Dün de yine aynı sokakta taciz olayı yaşanmış. Bir arkadaşım şahit olmuş. Bir başka kadın yine aynı kişi tarafından tacize uğramış" dedi.

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Sultangazi’de sağlık görevlisine taciz iddiası! O anlar kameraya yansıdı

O ANLAR KAMERADA
Öte yandan yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.