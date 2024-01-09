09 Ocak 2024, Salı
Sultangazi’de kan donduran kaza! 5 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında can verdi
İstanbul Sultangazi'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş, 5 ton ağırlığında olan servis minibüsünün altında ezildi. Olay anında hayatını kaybeden kazanın görüntüleri adeta kan dondurdu. Memiş'in abisinin de 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 09.01.2024 22:46 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 22:47
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