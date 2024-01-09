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Sultangazi’de kan donduran kaza! 5 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında can verdi

İstanbul Sultangazi'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş, 5 ton ağırlığında olan servis minibüsünün altında ezildi. Olay anında hayatını kaybeden kazanın görüntüleri adeta kan dondurdu. Memiş'in abisinin de 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 09.01.2024 22:46 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 22:47
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Sultangazi’de kan donduran kaza! 5 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında can verdi

İstanbul Sultangazi'de minik bir beden tonlarca ağırlıkta olan bir servis minibüsünün altında can verdi. Kameralara yansıyan görüntüler tüyleri diken diken etti.

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Sultangazi’de kan donduran kaza! 5 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında can verdi

Olay, 19.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Muhammet Enes Memiş'e 34 LAD 143 plakalı servis minibüsü çarptı.

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Sultangazi’de kan donduran kaza! 5 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında can verdi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Memiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Sultangazi’de kan donduran kaza! 5 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında can verdi

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde sinir krizi geçiren 5 yaşındaki çocuğun yakınları servis minibüsüne zarar verdi.

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Sultangazi’de kan donduran kaza! 5 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında can verdi

Mahalle sakini Köksal Duman, "Geldiğimde kalabalığı gördüm, sağlıkçı olduğum için ilk müdahaleyi yapmak istedim ama nabzı yoktu. Battaniye tarzı bir şeyle üstünü kapattık, ailesi buradaydı. 5 yaşında bir çocuk. Babasıyla da konuştum, ağabeyi de aynı mahallede yine bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Babada kalp krizi geçirmiş" dedi.