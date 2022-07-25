25 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sultangazi’de 4 ay önce tanıştığı kadını takip ederek sırtından peş peşe bıçakladı

Sultangazi’de 4 ay önce tanıştığı kadını takip ederek sırtından peş peşe bıçakladı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 34 yaşındaki Ayfer Orak, kendisini takip eden 57 yaşındaki Abdullah Körük tarafından sırtından tam 3 defa bıçaklandı. Emniyetin yaptığı araştırma neticesinde, Körük ile Orak'ın 4 ay önce tanıştığı ve Orak'ın evlilik vaadi ile Körük'ten tam altın, çeyrek altın ve 500 TL para aldığının tespit edildiği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.07.2022 14:08
  • 1
  • 9
Sultangazi’de 4 ay önce tanıştığı kadını takip ederek sırtından peş peşe bıçakladı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 20.00 sularında Ayfer Orak, evine giderken kendisini izleyen Abdullah Körük tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Sultangazi’de 4 ay önce tanıştığı kadını takip ederek sırtından peş peşe bıçakladı

SIRTINDAN 3 BIÇAK DARBESİ ALDI

Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığıldı.

  • 3
  • 9
Sultangazi’de 4 ay önce tanıştığı kadını takip ederek sırtından peş peşe bıçakladı

Bıçağı çöp konteynerine atarak kaçmaya çalışan saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

  • 4
  • 9
Sultangazi’de 4 ay önce tanıştığı kadını takip ederek sırtından peş peşe bıçakladı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Ayfer Orak'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baygınlık geçiren saldırgan Abdullah Körük hastaneye kaldırılarak, tedavi edildi.

  • 5
  • 9
Sultangazi’de 4 ay önce tanıştığı kadını takip ederek sırtından peş peşe bıçakladı

"NEDEN BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Taburcu olduktan sonra ifadesi alınan saldırgan, kadını neden bıçakladığını hatırlamadığını, bir anda gözünün döndüğünü ileri sürdü. Körük emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.