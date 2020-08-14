Suç örgütüne eş zamanlı operasyon! Bulunan eşyalar şoke etti

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Osman G. liderliğindeki suç örgütüne yönelik 2 yıl süren takip neticesinde İstanbul merkezli Antalya ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suikast silahlarının yanı sıra 198 adet fildişi ve damla olarak tabir edilen değerli tespih bulunması dikkat çekti. Ayrıca çok sayıda fildişi ve 1 adet değerli piton yılanı derisi de ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 14.08.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 11:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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