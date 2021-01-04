Su içen ineğin diline yapıştı! İlk defa böylesini görüp çıkardılar

İneğinde bir tuhaflık hisseden bir kişi veterineri çağırarak hayvanını kontrol ettirdi. İneği kontrol eden veteriner çok ilginç bir olayla karşılaştı. İneğin dilinin altında bir tuhaflık hisseden kişi yaptığı kontrol sonrası kan emen sülük fark ederek bir bez yardımıyla bunu yapıştığı yerden çıkardı.

Giriş Tarihi: 04.01.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 10:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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