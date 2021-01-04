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Su içen ineğin diline yapıştı! İlk defa böylesini görüp çıkardılar

İneğinde bir tuhaflık hisseden bir kişi veterineri çağırarak hayvanını kontrol ettirdi. İneği kontrol eden veteriner çok ilginç bir olayla karşılaştı. İneğin dilinin altında bir tuhaflık hisseden kişi yaptığı kontrol sonrası kan emen sülük fark ederek bir bez yardımıyla bunu yapıştığı yerden çıkardı.

Giriş Tarihi: 04.01.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 10:44
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Su içen ineğin diline yapıştı! İlk defa böylesini görüp çıkardılar

İneğinde bir tuhaflık hisseden sahibi veterinerden yardım istedi.

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Su içen ineğin diline yapıştı! İlk defa böylesini görüp çıkardılar

Hayvanı kontrol eden veteriner ineğin dilinde kan emen sülük fark etti.

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Su içen ineğin diline yapıştı! İlk defa böylesini görüp çıkardılar

Veteriner kan emen sülüğü bir bez parçası yardımıyla dilin altından çıkardı.

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Su içen ineğin diline yapıştı! İlk defa böylesini görüp çıkardılar

O anlar ise böyle görüntülendi.

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Su içen ineğin diline yapıştı! İlk defa böylesini görüp çıkardılar