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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Su içen ineğin diline yapıştı! İlk defa böylesini görüp çıkardılar Su içen ineğin diline yapıştı! İlk defa böylesini görüp çıkardılar İneğinde bir tuhaflık hisseden bir kişi veterineri çağırarak hayvanını kontrol ettirdi. İneği kontrol eden veteriner çok ilginç bir olayla karşılaştı. İneğin dilinin altında bir tuhaflık hisseden kişi yaptığı kontrol sonrası kan emen sülük fark ederek bir bez yardımıyla bunu yapıştığı yerden çıkardı. Giriş Tarihi: 04.01.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 10:44
İneğinde bir tuhaflık hisseden sahibi veterinerden yardım istedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayvanı kontrol eden veteriner ineğin dilinde kan emen sülük fark etti.
Veteriner kan emen sülüğü bir bez parçası yardımıyla dilin altından çıkardı.
O anlar ise böyle görüntülendi.