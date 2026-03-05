CANLI YAYIN
Stresle başa çıkmanın anahtarı: Doğada vakit geçirmek beyin ve hormonları etkiliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Araştırmalar, açık havada geçirilen sürenin stresle ilişkili beyin aktivitesini azalttığını, kortizol seviyelerini düşürdüğünü ve dikkat kapasitesini artırdığını gösteriyor. Uzmanlara göre kısa süreli açık hava molaları bile zihinsel toparlanmayı destekleyebiliyor.

Uzmanlar, doğada vakit geçirmenin stres yönetiminde önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor. Bilimsel çalışmalar, özellikle yeşil alanlarda geçirilen zamanın stresle bağlantılı beyin aktivitesini azaltabildiğini ve vücudun stres hormonlarını düşürebildiğini ortaya koydu. Kısa süreli yürüyüşler bile ruh hali ve odaklanma üzerinde ölçülebilir etki oluşturabiliyor.

AÇIK HAVADA GEÇEN ZAMAN STRES SEVİYESİNİ AZALTIYOR

Araştırmalar, doğal ortamlarda bulunmanın beynin stresle ilişkili bölgelerinde ölçülebilir değişiklikler oluşturabileceğini gösteriyor. Özellikle yeşil alanlarda geçirilen zamanın stresle bağlantılı beyin aktivitesinin azalmasıyla ilişkilendirildiği belirtiliyor.

Kapalı ve ekran yoğun ortamlarda geçirilen süre arttıkça zihinsel yük de artabiliyor. Buna karşılık doğal ortamlara kısa süreli maruz kalmanın bile vücudun stres tepkisini dengelemeye yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

DOĞADA YÜRÜYÜŞ AMİGDALA AKTİVİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Beynin tehdit algısını yöneten bölümlerinden biri olan amigdala, stresli durumlarda daha aktif hale geliyor. Yapılan bir araştırmada sağlıklı yetişkinlerin bir saat boyunca orman ortamında veya yoğun şehir güzergahında yürümeleri istendi.

Psikoloji doktorları Sonja Sudimac ,Vera Satışı ve Simone Kühn tarafından yapılan araştırma sonuçları, doğal ortamda yürüyüş yapan katılımcıların beyinlerinde stresle ilişkili amigdala aktivitesinin azaldığını gösterdi. Şehir ortamında yürüyenlerde ise benzer bir değişim görülmedi.

SİNİR SİSTEMİNİN SAKİNLEŞMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Uzun süreli stres, vücudun "savaş ya da kaç" tepkisinin daha uzun süre aktif kalmasına neden olabiliyor. Bu durum kalp atış hızının yükselmesi, kan basıncının artması ve kortizol seviyesinin yüksek kalması gibi fizyolojik sonuçlara yol açabiliyor.

Doğal ortamlarda geçirilen zamanın ise bu göstergelerde düşüşle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Araştırmalar, doğada geçirilen sürenin kortizol, kalp atış hızı ve kan basıncında azalma ile ilişkilendirildiğini ortaya koyuyor.

KISA SÜRELİ AÇIK HAVA MOLALARI DA ETKİLİ OLABİLİR

Stres yönetimi için uzun doğa yürüyüşleri yapmak şart değil. Gün içinde kısa süreli açık hava molaları da benzer faydalar sağlayabiliyor.

Uzman psikiyatrist Khurana "Doğal bir ortama kısa süreliğine bile maruz kalmak, fizyolojik stres göstergelerini daha uyumlu bir yöne doğru kaydırmaya yardımcı olabilir." dedi. Kronik stres altında olan birçok insanın sürekli tetikte olma halinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Doğal ortamlar dikkat yenilenmesini teşvik eder ve sürekli tehdit izleme hissini azaltır. Bu değişim daha sakin bir ruh halini ve daha iyi duygusal düzenlemeyi destekleyebilir."

Örneğin; öğle arasında kısa bir yürüyüş yapmak, parkta birkaç dakika vakit geçirmek veya ağaçlık bir sokakta kısa bir yürüyüşe çıkmak gibi kısa molalar bile sinir sisteminin daha dengeli çalışmasına katkı sağlayabiliyor.

DİKKATİN YENİDEN TOPARLANMASINA YARDIMCI OLUR

Stres yalnızca duygusal bir durum değil, odaklanma kapasitesini de etkiliyor. Sürekli bildirimler, e-postalar ve yoğun zihinsel görevler dikkat sisteminin yorulmasına neden olabiliyor.

Araştırmacılar bu noktada "dikkat yenilenmesi" kavramına dikkat çekiyor. Doğal ortamlarda bulunmak, beynin yoğun zihinsel yükten sonra toparlanmasını kolaylaştırabiliyor. Bu da iş ve günlük sorumluluklara daha net bir odaklanmayla dönülmesine yardımcı olabiliyor.

SIK SORULAN SORULAR

Doğada vakit geçirmek gerçekten stresi azaltır mı?
Araştırmalar, doğal ortamlarda geçirilen zamanın stresle ilişkili beyin aktivitesini azaltabildiğini ve kortizol seviyelerini düşürebildiğini gösteriyor.

Stresi azaltmak için doğada ne kadar zaman geçirmek gerekir?
Uzmanlara göre günde 10-20 dakikalık açık hava molaları bile ruh hali ve dikkat üzerinde olumlu etki sağlayabiliyor.

Şehirde yaşayanlar için doğa etkisi mümkün mü?
Evet. Parklar, ağaçlık yürüyüş yolları veya sahil bölgeleri gibi yeşil alanlar da benzer faydalar sağlayabiliyor.

Bilimsel çalışmalar, çevresel faktörlerin stres yönetiminde önemli rol oynadığını gösteriyor. Doğal ortamlarda geçirilen süre, beyin aktivitesi ve stres hormonları üzerinde ölçülebilir değişikliklerle ilişkilendiriliyor. Ancak uzmanlar, doğada vakit geçirmenin tek başına yeterli olmadığını ve uyku, egzersiz, terapi ile sosyal destek gibi diğer faktörlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

