Stresle başa çıkmanın anahtarı: Doğada vakit geçirmek beyin ve hormonları etkiliyor

Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 13:02 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Araştırmalar, açık havada geçirilen sürenin stresle ilişkili beyin aktivitesini azalttığını, kortizol seviyelerini düşürdüğünü ve dikkat kapasitesini artırdığını gösteriyor. Uzmanlara göre kısa süreli açık hava molaları bile zihinsel toparlanmayı destekleyebiliyor.

Uzmanlar, doğada vakit geçirmenin stres yönetiminde önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor. Bilimsel çalışmalar, özellikle yeşil alanlarda geçirilen zamanın stresle bağlantılı beyin aktivitesini azaltabildiğini ve vücudun stres hormonlarını düşürebildiğini ortaya koydu. Kısa süreli yürüyüşler bile ruh hali ve odaklanma üzerinde ölçülebilir etki oluşturabiliyor.

AÇIK HAVADA GEÇEN ZAMAN STRES SEVİYESİNİ AZALTIYOR Araştırmalar, doğal ortamlarda bulunmanın beynin stresle ilişkili bölgelerinde ölçülebilir değişiklikler oluşturabileceğini gösteriyor. Özellikle yeşil alanlarda geçirilen zamanın stresle bağlantılı beyin aktivitesinin azalmasıyla ilişkilendirildiği belirtiliyor. Kapalı ve ekran yoğun ortamlarda geçirilen süre arttıkça zihinsel yük de artabiliyor. Buna karşılık doğal ortamlara kısa süreli maruz kalmanın bile vücudun stres tepkisini dengelemeye yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

DOĞADA YÜRÜYÜŞ AMİGDALA AKTİVİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR Beynin tehdit algısını yöneten bölümlerinden biri olan amigdala, stresli durumlarda daha aktif hale geliyor. Yapılan bir araştırmada sağlıklı yetişkinlerin bir saat boyunca orman ortamında veya yoğun şehir güzergahında yürümeleri istendi. Psikoloji doktorları Sonja Sudimac ,Vera Satışı ve Simone Kühn tarafından yapılan araştırma sonuçları, doğal ortamda yürüyüş yapan katılımcıların beyinlerinde stresle ilişkili amigdala aktivitesinin azaldığını gösterdi. Şehir ortamında yürüyenlerde ise benzer bir değişim görülmedi.

SİNİR SİSTEMİNİN SAKİNLEŞMESİNE YARDIMCI OLUYOR Uzun süreli stres, vücudun "savaş ya da kaç" tepkisinin daha uzun süre aktif kalmasına neden olabiliyor. Bu durum kalp atış hızının yükselmesi, kan basıncının artması ve kortizol seviyesinin yüksek kalması gibi fizyolojik sonuçlara yol açabiliyor. Doğal ortamlarda geçirilen zamanın ise bu göstergelerde düşüşle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Araştırmalar, doğada geçirilen sürenin kortizol, kalp atış hızı ve kan basıncında azalma ile ilişkilendirildiğini ortaya koyuyor.