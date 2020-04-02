02 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Spor salonları, kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgnı sonrası bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Belirlenen mekanlar 17 Mart itibarıyla kapandı. Peki, kahvehaneler, düğün salonları, kafeler, spor salonları, berberler ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 02.04.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 17:57
  • 1
  • 15
Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu? Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Son günlerde internet üzerinde en çok merak edilen konular arasında kapatılan mekanların hangi tarihte açılacağı oldu. Peki, spor salonları, kahvehaneler, kafeler, berberler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

  • 2
  • 15
Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Son günlerde arama motoru Google'da en çok aranılanlar arasında kapalı mekanların ne zaman açılacağı araştırılıyor. Ancak, kahvehaneler, spor salonları ve berberler gibi kapalı mekanların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı.

  • 3
  • 15
Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?

HANGİ MEKANLAR KAPALI?

Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.

İşte kapalı olan mekanlar:

  • 4
  • 15
Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,

  • 5
  • 15
Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,