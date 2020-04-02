Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu? Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Son günlerde internet üzerinde en çok merak edilen konular arasında kapatılan mekanların hangi tarihte açılacağı oldu. Peki, spor salonları, kahvehaneler, kafeler, berberler ne zaman açılacak? İşte detaylar...