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Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?
Spor salonları, kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgnı sonrası bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Belirlenen mekanlar 17 Mart itibarıyla kapandı. Peki, kahvehaneler, düğün salonları, kafeler, spor salonları, berberler ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 02.04.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 17:57
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