Spor Ayakkabınızdaki Gizemli Delikler Ne İşe Yarıyor?

Ayakkabılar üzerinde sıkça gördüğümüz ancak işlevini tam olarak anlamadığımız bu birit ve deliklerin ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? Özellikle spor ayakkabılarının veya botların arkasındaki biritleri, yan taraflardaki çift delikleri veya üst kısımda bulunan delikleri sıkça fark ederiz. Ancak, bunların sadece görüntü için oraya koyulduğunu mu düşünüyorsunuz? Aslında, var olmalarının bir amacı var.