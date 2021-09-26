Soyunuzun nereden geldiğini biliyor musunuz? İşte illere göre Türklerin olası soy ağaçları...

Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden atalarımızın yanı sıra dünyanın pek çok bölgesine giden Türk boyları da var. Hiç şüphesiz konar göçerlikten, yerleşik hayata geçişin ardından en çok merak edilen konulardan birisi ise 'soyumuz nereden geliyor?' sorusu olmuştur. İşte illere göre Türklerin olası soy ağacını gösteren haberimiz...