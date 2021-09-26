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Soyunuzun nereden geldiğini biliyor musunuz? İşte illere göre Türklerin olası soy ağaçları...

Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden atalarımızın yanı sıra dünyanın pek çok bölgesine giden Türk boyları da var. Hiç şüphesiz konar göçerlikten, yerleşik hayata geçişin ardından en çok merak edilen konulardan birisi ise 'soyumuz nereden geliyor?' sorusu olmuştur. İşte illere göre Türklerin olası soy ağacını gösteren haberimiz...

Giriş Tarihi: 26.09.2021 22:35 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 22:40
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Soyunuzun nereden geldiğini biliyor musunuz? İşte illere göre Türklerin olası soy ağaçları...

Soy ağacımızı öğrenmek için Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz Boylarını iyi kavramak büyük öneme haiz. Peki, illere göre hangi boydan geliyoruz? İşte tüm detaylar...

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Soyunuzun nereden geldiğini biliyor musunuz? İşte illere göre Türklerin olası soy ağaçları...

Oğuz Boylarının dağılımı şu şekilde:

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Soyunuzun nereden geldiğini biliyor musunuz? İşte illere göre Türklerin olası soy ağaçları...

Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu / Günümüzdeki yerleşim yerleri

1-KAYI Kayıhan

Afyon-Emirdağ Karaçavuş(Kürtler kayı)

- Amasya Kayı (Balakayı)

- Ankara-Yenimahalle-Kazan Yenikayı (Zirkayı )

- Ankara-Yenimahalle-Yenikent Kayı

- Ankara-Güdül Kayısopran

- Bolu-Gerede Kayı

- Burdur-Çeltikçi Demirli ( Kayı )

- Burdur-Ağlasun-Karaaliler Kayıçivi

- Çankırı-Kargın Gölezkayı

- Çankırı-Eldivan Hisarcıkkayı - Kayı

- Çankırı-Ilgaz-Belören Kayılar (Kayıbekir)

- Çankırı-Orta Kayıören

- Çankırı-Orta Çaparkayı

- Çankırı-Şabanözü Kayı

- Çorum-Merkez Kayı

- Çorum-İskilip Kayı

- Çorum-Mecitözü Kayhan (Kayhanköy )

- Denizli-Merkez Kayı (Selmik)

- Diyarbakır-Bismil-Yukarısalat Kayı (Yukarışingirik)

- Diyarbakır-Dicle Kayı

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Soyunuzun nereden geldiğini biliyor musunuz? İşte illere göre Türklerin olası soy ağaçları...

- Erzincan- Refaiye-Akarsu Kayı

- Eskişehir-Çifteler Kayı

- Eskişehir-Mihalıççık Kayhan( Kayıhan)

- Giresun-Bulancak Kayı

- Isparta (Merkez) Kayı

- Kastamonu-Kuzkaya Kurtkayı (Merzuklar) - " Kayıköy

- Kastamonu-Daday Aşağıkayı

- Kastamonu-Tosya Yukarıkayı -" Kayıcılar

- Konya-Bozkır-Belören Kayı

- Kütahya-Emet Kayı

- Kütahya-Tavşanlı Kayı

- Nevşehir-Hacıbektaş Kayı

- Niğde-Bor Kayı ( Hedil )

- Mardin-İdil-Haberli Kayı

- Sivas-Suşehri-Akıncılar Kayı

- Tekirdağ ( Merkez )

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Soyunuzun nereden geldiğini biliyor musunuz? İşte illere göre Türklerin olası soy ağaçları...

2-BAYAT

Şambayadı - Adana (Merkez) Şambayat(Bucak)

- Adıyaman-Besni Bayatcık

- Afyon (Merkez ) Bayat(Hambarcın)

- Afyon-Emirdağ Bayat

- Amasya(Ezine) Bayat

- Amasya(Merzifon) Bayat

- Ankara-Ayaş Küçükbayat(Bayatatik)

- Ankara-Bala-Karakeçili Zümrütova (Bayat )

- Antalya-Elmalı-Akçay Bayat

- Antalya-Korkuteli Bayatbademleri - " - " Bayat

- Aydın-Konakpınar Bayat

- Bilecik-Gölpazarı Yakabayat

- Bolu-(Merkez) Bayatlar

- Çanakkale-Yenice-hamdibey Bayat

- Çorum-Merkez(ilçe) Bayat

- Çorum-Kargı Bayat

- Denizli-Çivril Bayat ( Füseyni)

- Diyarbakır-Çermik Bayatlı

- Gaziantep(Merkez) Bayatköyü

- Isparta-Atabey Özbayat (Gemenbayat)

- Isparta-Yalvaç Bayatdoğanşali

- Kars-Iğdır-Taşburun Bayat

- Kastamonu-Tosya Bayat

- Konya-Hatip Yağlıbayat

- Konya-Obruk Bayat

- Konya-Beyşehir Karabayat

- Konya-Beyşehir-Doğanbey Bayat

- Kütahya-Aslanapa Bayat

- Kütahya-Sabuncu Bayat

- Manisa-Gördes Bayat

- Manisa-Soma Bayat

- Niğde-Bor Bayat

- Sakarya-Geyve Bayat

- Sinop-Durağan Kalınbayat

- Urfa-Hilvan-Gölcük Bayatören (Bayatviran)

- Yozgat-Osmanpaşa