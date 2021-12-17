Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor! Doğmamış yavruları için 200 kişi sıraya girdi
Sivas'ta soyunun en az 40 yıl öncesine dayandığı, doğuştan dilinde taşıdığı "mühür" şeklindeki leke ve kan tahlilleriyle tescillenen 2 yaşındaki Kangal köpeği "Cesur"un henüz dünyaya gelmemiş yavruları için yaklaşık 200 kişi sıraya girdi.
Giriş Tarihi: 17.12.2021
11:06
Kentte dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla 5 ay önce faaliyete geçirilen Sivas Valiliği Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi'nde yetiştirilen "Cesur", heybetli görünümünün yanı sıra doğduğunda dilinin üzerinde oluşan "Mühür" diye tabir edilen lekeyle dikkati çekiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çiftlikte damızlık olarak kullanılacak, yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki erkek Kangal köpeği Cesur'un henüz doğmamış yavruları için çok sayıda kişi sıra bekliyor.
Merkezin müdürü Doğan Aydın, Kangal köpeklerinin dilinde mührün çok nadir görüldüğünü belirterek, "Cesur, İstanbul'daki 'Sivas Günleri' programında yoğun ilgi gördü. Buna karşılık yavru talepleri oldu. Şu anda yaklaşık 200 kişi yavru talebi için sırada bekliyor. İnşallah yavruları olursa soyunun devamı için onları da sahiplendireceğiz." diye konuştu.
Cesur'a merkezde çok özel bir ilgiyle bakıldığını anlatan Aydın, yemek, bakım ve gezinti saatlerinin planlı şekilde devam ettiğini söyledi.
ÖZEL İLGİYLE YETİŞTİRİLEN "CESUR"UN BAKICISI DA AYNI KÖYDEN
Merkezde yetiştirilen köpeklerin bakımıyla ilgilenen Özkan Özvatan ise Cesur'un soyunun geldiği Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde doğduğunu ve bu köyün, safkan Kangal köpekleriyle ünlü olduğunu anlattı.