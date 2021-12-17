Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor! Doğmamış yavruları için 200 kişi sıraya girdi

Merkezin müdürü Doğan Aydın, Kangal köpeklerinin dilinde mührün çok nadir görüldüğünü belirterek, "Cesur, İstanbul'daki 'Sivas Günleri' programında yoğun ilgi gördü. Buna karşılık yavru talepleri oldu. Şu anda yaklaşık 200 kişi yavru talebi için sırada bekliyor. İnşallah yavruları olursa soyunun devamı için onları da sahiplendireceğiz." diye konuştu.