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Sosyal medyayı sallayan zeka testi! 100 kişiden biri çözebiliyor...

İnternette dolaşan bazı mantık sorularıyla ilk kez karşılaşanların çoğu sorulara yanlış cevap veriyor. Oldukça popüler olan zeka testleri sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Bu zeka testlerini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor. İşte cevapları galerinin sonunda sizi bekleyen o dikkat testleri.

Giriş Tarihi: 01.01.2020 18:31 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 18:32
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Sosyal medyayı sallayan zeka testi! 100 kişiden biri çözebiliyor...

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

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Sosyal medyayı sallayan zeka testi! 100 kişiden biri çözebiliyor...

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

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Sosyal medyayı sallayan zeka testi! 100 kişiden biri çözebiliyor...

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

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Sosyal medyayı sallayan zeka testi! 100 kişiden biri çözebiliyor...

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

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Sosyal medyayı sallayan zeka testi! 100 kişiden biri çözebiliyor...

Resimdeki uğur böceği nerede?