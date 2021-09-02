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Sosyal medyayı sallayan zeka soruları! Zihninizi zorlayan soruları çok az kişi doğru cevaplıyor

Mantık ve zeka soruları son zamanlarda sosyal medyayı sallıyor. Basit gibi görünen ancak insanları yanıltan mantık soruları vatandaşlar tarafından paylaşım rekorları kırarken, soruların tamamına çok az kişi doğru cevap verebiliyor. Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Beyin yakan mantık sorularıyla aranız nasıl? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık soruları.

Giriş Tarihi: 02.09.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 11:57
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Sosyal medyayı sallayan zeka soruları! Zihninizi zorlayan soruları çok az kişi doğru cevaplıyor

Doktorunuz size 3 hap verir ve bunları yarımşar saat arayla almanızı tavsiye ederse, ilaçların tamamını bitirmeniz ne kadar sürer?

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Sosyal medyayı sallayan zeka soruları! Zihninizi zorlayan soruları çok az kişi doğru cevaplıyor

Bazı aylar 30, bazıları 31 çeker; kaç ayda 28 gün vardır?

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Sosyal medyayı sallayan zeka soruları! Zihninizi zorlayan soruları çok az kişi doğru cevaplıyor

Bir çiftçinin 17 koyunu vardı. Sürüde salgın hastalık oldu, dokuzu ağır hastalandı, diğerleri öldü. Çiftçinin kaç koyunu var?

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Sosyal medyayı sallayan zeka soruları! Zihninizi zorlayan soruları çok az kişi doğru cevaplıyor

Gece saat sekizde yatıyorum ve yatarken guguklu saatimi sabah dokuza kuruyorum kaç saat uyurum?

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Sosyal medyayı sallayan zeka soruları! Zihninizi zorlayan soruları çok az kişi doğru cevaplıyor

30'u yarıma bölüp 10 eklediniz, kaç etti?